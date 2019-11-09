戴順澤宮冠軍帽鐵人艾登抵台 開心帽子帶來好運

（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）戴彰化埔鹽順澤宮帽子奪冠而聲名大噪的挪威三鐵選手艾登，今天抵台展開感恩之旅，彰化縣長王惠美接機。艾登開心表示，這頂帽子帶來好運氣，不但贏得比賽，也讓他來到台灣。挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，眼尖台灣網友就發現，艾登戴的帽子是來自彰化縣埔鹽鄉順澤宮，更掀起民眾向順澤宮索取冠軍帽風潮。

王惠美上午也親自到桃園國際機場接機，她表示，艾登因這頂帽子跟彰化縣結緣，市府也特別邀請他來彰化縣旅遊，下午會先安排艾登到順澤宮進行感恩之旅。

王惠美指出，明天會邀請艾登參加號稱全台最熱情、最有人情味的彰化田中米倉馬拉松，她將與艾登一起領跑，並品嘗地方知名高麗菜飯、芭樂，白柚等。最後一天艾登將參加彰化乳牛節以及羊肉節記者會，並由王惠美頒發榮譽縣民證，表達彰化縣對艾登謝意。

艾登也坦承很高興可以來台灣，自己也很期待，他透露先前曾在台灣轉機，但這次旅行才是真正進入台灣，期望可以認識台灣文化、參觀廟宇並參加馬拉松比賽。

媒體也詢問對冠軍帽看法，艾登開心表示，這頂帽子為自己帶來好運氣，不但贏得比賽，也讓他可以來到台灣。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081109