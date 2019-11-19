劉宥彤李鴻鈞是否列親民黨不分區 宋楚瑜點頭證實[影]

親民黨總統參選人、主席宋楚瑜19日接受專訪時，以點頭方式，間接證實不分區名單有現任立委李鴻鈞（左）、永齡基金會執行長劉宥彤（中）、副執行長蔡沁瑜（右）。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北19日電）親民黨20日將公布2020立委選舉的不分區名單，親民黨總統參選人、主席宋楚瑜今天接受專訪時，以點頭方式，間接證實不分區名單有現任立委李鴻鈞、永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜。

廣播節目主持人周玉蔻今天訪問宋楚瑜，趁著廣告時間，周玉蔻持續追問宋楚瑜不分區名單，雖然廣播裡聽不到，但臉書有全程轉播。

第一次廣告時，周玉蔻問，是否有周守訓？宋楚瑜搖頭。周玉蔻再問「（有）鴻鈞？」宋楚瑜點頭；周玉蔻後來又問：「沁瑜有嗎？」宋楚瑜則笑笑點頭。

周玉蔻追問，是不是劉宥彤第一名，李鴻鈞第二名，蔡沁瑜第三名，「是不是？你今天就承認就好了？」但宋楚瑜僅微笑，並沒有承認名次。

周玉蔻說，郭台銘幕僚高虹安很特別，並問宋楚瑜「你有沒有跟郭董講，把高虹安抓進來（親民黨不分區）？」宋楚瑜則說：「他已經答應人家了。」

下一節廣告時間，周玉蔻又問，不分區政黨票屆時是否會過5%門檻，宋楚瑜打趣地說，要不要來打賭，「一定會過！」

不過，節目後半段播出時，周玉蔻直接追問，不分區名單前三名是否是劉宥彤、李鴻鈞、蔡沁瑜，宋楚瑜笑說：「你剛剛講的3個都沒有講中！」（編輯：謝佳珍）1081119