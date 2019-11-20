李來希臉書秀年輕韓粉照 當事人打臉批盜圖

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前在臉書發布多張照片，稱國民黨總統參選人韓國瑜有許多年輕支持者，卻遭照片當事人批李來希盜圖。李來希隨後在臉書將該當事人照片刪除。（圖取自李來希臉書facebook.com）

（中央社記者吳欣紜台北20日電）全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前在臉書發布多張照片，稱國民黨總統參選人韓國瑜有許多年輕支持者，卻遭照片當事人發文強調「我不是韓粉」，批李來希盜圖。

2020大選藍綠搶攻年輕選票，韓國瑜被認為在年輕族群中居劣勢，李來希日前在臉書發文反駁韓國瑜沒有年輕支持者的說法，同時附上多張穿戴國旗造型的年輕人照片指出「看看造勢場上滿坑滿谷的年輕人，還有中壯年人，還有近百歲的老人，更不缺攜家帶眷來的小孩子，綠色媒體與酸民在怕什麼？」

不過，貼文一出，有照片當事人在臉書上發聲明，譴責李來希散播假消息及盜圖。當事人強調「我不是韓粉」，也從來沒有支持過韓國瑜、更不曾參與其選舉相關造勢場合。

當事人表示，自己是一個在日本留學台灣人，照片是去年到雅加達亞運看中華隊的棒球賽，經由媒體拍攝發布，該張照片與政治完全無任何關聯，只是一個支持台灣棒球的球迷在幫自己國家球隊加油，很遺憾被李來希斷章取義並濫用。

當事人也提到，「國旗並非是某個特定參選人的專利，在許多的國際賽事上，我們無法用一個正式的國家名稱參賽，唯有靠觀眾展現的各式國旗圖案，才能更堅定我們國家的立場」，希望大眾譴責濫用照片、散播不實消息的行為。

李來希隨後在臉書將該當事人照片刪除，並發文稱自己只是「貼幾張網路上穿戴國旗裝扮的照片，既沒有指明也沒有道姓」；由於李來希貼文中並未對遭盜圖當事人道歉，因此也引來其他網友在貼文下面留言「是否喪失檢討反省能力」及「自己有錯還不承認」等批評。（編輯：吳協昌）1081120