蔡總統：不懂沒上班的市長為何說台商沒投資

總統蔡英文（右）22日參訪康舒科技股份有限公司接受媒體聯訪表示，她不懂為何有上班的新北市、桃園市與台中市長都證實台商有投資，沒上班的市長卻說沒投資。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）總統蔡英文今天說，台商資金匯回不一定是為個別投資案，匯回各地盈餘也是資金來源。她不懂為何有上班的新北市、桃園市與台中市長都證實台商有投資，沒上班的市長卻說沒投資。

蔡總統表示，全台各地都有企業投資，新北市長侯友宜說有很多投資、桃園市長鄭文燦也這樣說，台中市長盧秀燕也證實台商確實回台，實實在在在台灣找土地、新員工與增廠房。

蔡總統說：「有上班的市長都證實是有投資，我不懂沒有上班的市長為何說沒有投資，事實上他自己也有到燕巢去參訪過。」

蔡總統上午前往新北市淡水區參訪康舒科技股份有限公司了解下階段投資狀況時表示，以往台灣企業布局全球、根留台灣，現在回台灣布局，將對台灣有很大效益。

請假參選總統的高雄市長韓國瑜19日表示，民主進步黨指台商海外資金會回流，是用欺騙治理國家。

康舒科技董事長許勝雄接受媒體聯訪表示，投資概念是「到底有沒有投資、有無投入？」資金來源部分，過去企業在國內有相當獲利，也可能全球布局後把國外的錢匯回台灣。

他說，康舒第一期投資新台幣25億元，部分自有資金、部分國外匯回與部分銀行金融借貸。每家公司運用資金能力與布建不盡相同，但只要是投資，一定要錢匯回，否則無法蓋廠房、請員工，「這應該不是問題的問題吧」。

蔡總統表示，政府集合各部會力量為台商投資努力事前準備，將協助順利找土地、建廠與尋覓人才。目前累積7000億元投資額，她與經濟部長沈榮津已有共識，今年上半年拚投資金額，下半年拚落實投資案。

蔡總統說，康舒通過聯審投資25億元，新廠房將在民國109年1月22日動土。除仁寶電腦工業股份有限公司，有150家企業投資台灣，代表對台灣土地的信賴與信任，布局首選故鄉土地，讓人感到溫馨與溫暖。

蔡總統表示，許勝雄說得好，要看投資是否落實，而不是資金從哪來。希望展現台灣新動能，各企業一起為台灣努力。

蔡總統接受媒體聯訪說，康舒已找好土地、廠房也發包與未來新雇用達1500人以上，都是實質投資案。（編輯：李明宗）1081122

康舒科技董事長許勝雄（右）22日接受媒體聯訪表示，投資概念是「到底有沒有投資、有無投入」，康舒第一期投資新台幣25億元，資金來源包括自有資金、國外匯回與銀行金融借貸。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月22日

總統蔡英文（前右2）22日參訪新北市康舒科技公司，聽取簡報說明綠色能源、智慧電網等產品，並與董事長許勝雄（前右）等人閉門會談。前右3為經濟部長沈榮津。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月22日