台灣維新不分區立委名單出爐 賀德芬蘇煥智入列

（中央社記者溫貴香台北22日電）台灣維新公布2020不分區立委，台大名譽教授賀德芬名列第1，前台南縣長蘇煥智列第6。台灣維新召集人蘇煥智表示，賀德芬一路走來都站在改革路線、言人不敢言，對維持台灣民主批判精神具有象徵意義。

台灣維新召集人蘇煥智上午公布不分區立委名單，並偕同台灣維新顧問祁家威、賀德芬等人一起現身中央選舉委員會辦理不分區立委登記。

蘇煥智會前受訪表示，賀德芬一路走來都站在改革路線，推動大學改革、催生公共電視台、去年對台大校長管中閔案的批評、最近對總統蔡英文的論文問題提出質疑等，都是言人所不敢言、一路堅持，展現知識分子風骨的教授。

蘇煥智說，提名賀德芬出任不分區第一名代表要追求學術真相調查、台灣維持民主的批判精神具有象徵意義，雖然已經退休，但在關鍵時刻，賀德芬仍非常有勇氣站出來，值得肯定。

名列不分區立委第2名的萬淑娟（Uma Talavan），是總統府原住民族歷史與轉型正義委員會委員；第3名是筆名白聆和沙漠魚的台語文身障創作者曾吉郎；第4名是蔡惠蘭（阿固‧少多宜），現任原住民廣播電台Alian F M96.3「法律。我最懂」主持人。

第5名詹昭能，是現任世新大學社會心理學系主任，長期關注台灣高教問題與改革，尤其是政府「長期重公立，輕私立」問題。第6名是台灣維新發起人暨召集人蘇煥智，曾任台南縣第14、15任縣長，與中華民國第2-4屆立法委員。

台灣維新不分區立委10大政見包括打破台灣悶經濟及中央集權集稅體制，推動企業及個人稅賦，一半留在地方，鼓勵地方招商、振興經濟等。（編輯：林淑媛）1081122