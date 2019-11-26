中華男桌小將橫掃法國 暌違16年再闖世青決賽

（中央社記者龍柏安台北26日電）中華青少年男子桌球代表隊，今天在2019世界青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，以3比0橫掃上屆並列銅牌的歐洲勁旅法國，隊史相隔16年後再闖壓軸金牌戰。

2019世界青少年桌球錦標賽今年在泰國呵叻舉行，中華男團以今年台北青少年桌球公開賽男單金牌得主、世界青少年排名第4的戴茗葦領軍，加上今年全中運男單金、銀牌得主馮翊新與黃彥誠等人聯手出征。

中華男團直接保送8強，首戰面對從資格賽晉級的美國隊，卻被嚇出一身冷汗，開賽在1比2落後下，靠著馮翊新與戴茗葦連趕2勝，才以3比2有驚無險闖過頭關。

今天4強賽面對強敵法國，扛頭點的戴茗葦，同樣面臨1比2落敗邊緣，以11比8、11比7連趕2局，反以3比2逆轉扳倒青少年世界排名第3的法國王牌皮卡德（Vincent Picard），替中華隊先馳得點。

前一天面對美國獨拿2勝的致勝功臣馮翊新，今天仍有穩定發揮，他以3比1擊敗青少年世界排名11的好手巴德（Lilian Bardet），幫助中華隊以2比0領先，也取得「聽牌」優勢。

接力登場的黃彥誠，前4局和李布隆（Alexis Lebrun）以2比2扯平，決勝第5局開賽後2比2平手之際，他拉出6比2攻勢，一度取得4分領先。

沒想到對手展現韌性一路苦追，在比賽尾盤將比數追成9比9，所幸接下來對手連續2次回擊打出球台，讓黃彥誠順利以11比9「關門」，助中華隊取得決賽門票。

中華隊上一次打進世青男團決賽，是2003年首屆世青賽，不過當年中華隊不敵中國摘銀，表定明晚8時將和中國與日本的勝方爭搶隊史首金。（編輯：葉俐緯）1081126