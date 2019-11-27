立院初審社維法 刪除易以拘留相關違憲條文

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院內政委員會今天初審通過社會秩序維護法部分條文修正草案，刪除「易以拘留」相關條文，落實保障人權。民進黨團書記長李俊俋說，如果沒錢繳就該關，已明顯違反憲法。

立法院內政委員會今天審查社會秩序維護法、當舖業法部分條文修正草案，邀請內政部次長邱昌嶽列席報告並備詢。

現行社維法規定，若罰款逾期不完納者，警察機關得聲請易以拘留；在罰鍰應完納期內，被處罰人得請求易以拘留。

民進黨立法院黨團提案指出，拘留是在一定期間內拘束違法行為人在拘留所內，屬憲法第8條所規定的「拘禁」，是直接剝奪人身自由的處罰方式，除應符合憲法第23條的比例原則外，也要符合憲法保障的正當性法律程序之要求。

邱昌嶽在口頭報告時表示，內政部正在通盤檢討全文修正社維法，已決策廢除社維法中的拘留，包括一般拘留與易以拘留，以落實保障人民自由權利，是內政部既定的修法政策立場，建議先維持原條文，待通盤檢討後再全文修正。

民進黨立委李俊俋質詢時指出，社維法中所有關於拘留的部分都該重新檢討，「沒錢繳就該關，這嚴重違反憲法人身自由」，內政部的書面報告卻說要等全文修正，今天先不要通過；立法院105年5月內政委員會就做出附帶決議，要求內政部提出社維法修法，但到現在還沒送來。

李俊俋說，明顯違憲的東西就是該處理掉，今天不先刪掉，如果等到被宣布違憲，「難看啦」；民進黨團提案後，內政部卻說還要研議，「我今天做召委，我就是會處理」。邱昌嶽說，會盡快提出修法，但有一些小細節還沒辦法，「再給我們一點點小的時間」。

經協商後，初審通過刪除社維法第20條第3、4項，關於易以拘留的相關規定，只保留條文中被處罰人若因經濟能力不佳，可「分期繳納」罰鍰的規定。（編輯：林興盟）1081127