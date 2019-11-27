李佳芬遭爆賣房短漏報交易所得 韓辦：非逃漏稅

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬遭爆買賣房子短漏報交易所得遭罰，韓國瑜競辦發言人葉元之今天表示，這是一般小老百姓會遇到的問題，絕不是逃漏稅。

根據壹週刊今天報導指出，李佳芬在2007年以總價新台幣3973萬元買入新北市板橋豪宅東方明珠一戶，2010年以5820萬元賣出，但李佳芬申報2010年綜所稅時，「短漏報」財產交易所得444.4萬元，中區國稅局認定需補稅81.8萬元，並處以罰鍰40.9萬元，合計122.7萬元。李佳芬申請復查及提出訴願未果，向法院提起行政訴訟。2016年最高行政法院判決李佳芬敗訴定讞。

葉元之上午接受媒體聯訪表示，當初李佳芬在繳稅時委託會計師處理，大概過5、6年，突然收到國稅局的補稅單，國稅局是用另種計算方式，會計師就認為當初是用國稅局核定的算法，後來國稅局又改變算法，可能有爭取權益的空間，所以才提訴願。

葉元之指出，這是一般小老百姓會遇到的問題，絕對不是什麼逃漏稅，硬要把這樣的事情冠上逃漏稅的稱呼，是很不好的人格抹殺。葉元之表示，蔡總統哥哥蔡瀛南掛名董事長的正中企業股份有限公司過去曾買假發票，這樣的行為才是真正的逃漏稅。

媒體詢問，根據報導指出，李佳芬取得該戶所有權，卻在短短15天後便賣出。葉元之表示，韓國瑜夫婦的房子買進賣出都已經公布，就交給大家公評。

葉元之表示，選舉不用到抄家滅族，有關韓國瑜跟李佳芬的房產都已完整公布，至於兩人的家人，因為不是公眾人物，這部分韓辦就不會回應。（編輯：林興盟）1081127