李佳芬家族疑濫權採砂石牟利 韓辦：絕無不法

（中央社記者陳俊華、王承中台北28日電）時代力量立委黃國昌今天說，國民黨總統參選人韓國瑜、夫人李佳芬的家族涉嫌以擔任立委的權勢，透過濫權手段把濁水溪的「河川地」變為「浮覆地」，滿足李家採砂牟利需求，要求韓國瑜坦白認錯。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室晚間發出聲明表示，韓國瑜岳父李日貴過去曾經營的砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓的事。

韓辦指出，各界對於早年砂石業界的相關分析及探討，只要本於事實，不要刻意誤導視聽，韓國瑜競辦都予以尊重。韓辦也誠摯呼籲，選舉仍應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對參選人家人進行無差別的攻擊。

黃國昌明天上午將舉行「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會，採訪通知指出，1990年代，李佳芬家族憑恃家族成員擔任地方民代，及夫婿韓國瑜擔任立法委員權勢，在濁水溪盜採砂石、甚至利用國家資源大賺黑心錢，破壞生態環境，他將在記者會中出示相關事證。

黃國昌晚間在臉書發文表示，十分痛恨政治人物濫用權勢地位、掠奪國家資源、牟取個人私利；韓國瑜無論是涉及利用管道炒作預售屋牟利，還是與炒房團一起得到台肥2成貸款，都是造成房價飛漲、讓年輕人買不起房的幫兇。

他最近接到檢舉指出，1998年雲林西螺李家，在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，由李日貴設立的「大通砂石行（嗣後成為「大通砂石股份有限公司」）攫取暴利。當年，李日貴將雲林縣議員的位置，順利交棒給女兒李佳芬，而女婿韓國瑜，也在中央擔任立委。

黃國昌指出，1990年代可以在濁水溪上盜採砂石的，都不是簡單人物，龐大的砂石利益，背後都有地方派系與黑道勢力，雲林李家取得了第三區（西螺大橋至自強大橋間）的聯管計畫權。

他說，李佳芬家族在濁水溪河床上的抽砂船，本來佔有極佳位置，抽取出來的黑沙含量最高、品質最好、價格最佳。但由於聯管計畫要求抽砂船離開河川，李家捨不得離開西螺大橋下游南岸這個好地點，面臨必須在堤防外找到可以用作砂石洗選場土地的問題。

黃國昌表示，李家為了解決這個問題，曾計畫在濁水溪西螺大橋下游南岸的安定里農地上，違法興建砂石洗選場，不過因媒體報導，李家被迫放棄。接下來，就發生神奇的事情：政府出面、百姓出資，透過巧妙的手法，把「河川地」變為「浮覆地」，解決了李家的問題、滿足了採砂牟利的需求。

黃國昌說，這樣透過濫權手段，破壞生態環境，濫用國家資源，大賺黑心錢致富的家族，怎麼還有臉繼續欺騙社會大眾，「希望，韓國瑜先生與李佳芬女士，能夠自己站出來坦白認錯」。（編輯：林孟汝）1081128