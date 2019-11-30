韓國瑜承諾 當選後全面補助身障國民年金保費

國民黨主席吳敦義（右2）30日在中央黨部出席全國身心障礙者權益保障論壇，與黨提名總統參選人韓國瑜（右3）等人逐一握手致意。中央社記者施宗暉攝 108年11月30日

（中央社記者余祥、韓婷婷台北30日電）國民黨總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政今天台北傾聽之旅出席全國身心障礙者權益保障論壇，韓國瑜承諾，當選全面補助身障者國民年金保險費，估計政府一年多增加新台幣3億元即可達成。

韓國瑜今天上午造訪馬祖後，下午回到台北陸續參加與身心障礙者、不動產仲介經紀業者、青年後援會、體育界座談等行程。

韓國瑜在全國身心障礙者權益保障論壇表示，目前國民年金保險費政府全面補助重度身障者，中度身障者則補助70%、輕度補助55%，聽起來好像都有補助，但經過他們統計，政府一年只要再多支出3億元，就可以全面補助。他承諾，若當選總統，明年開始全面補助身障者國民年金保險費。

他說，現在經濟不好，形成惡性循環，許多社福團體都反映善款下降，台灣社會不是沒有愛心，而是沒有實力，未來政府如何補強十分重要。

國民黨主席吳敦義（前右起）30日在中央黨部出席全國身心障礙者權益保障論壇，與黨提名總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政等一起比讚合影。中央社記者施宗暉攝 108年11月30日

韓國瑜也說，政府應該要多多聘用身障者，也會落實聯合國身心障礙者權利公約；針對與會者反映，身障者離開台北市之外，無障礙空間不多，令他們行動十分困難，韓國瑜認為，各級政府應該警惕。

另有與會者反映，聽障者需要電視即時字幕，但他們跟NCC反映都說沒有辦法，張善政當下即說，「一點困難都沒有，不想做的時候什麼都很困難，想做的時候都不難。」

韓國瑜說，聽障這一塊以科技角度解決應該容易，「只要有心一點都不困難」。

韓國瑜隨後出席不動產相關產業韓國瑜競選總統暨黨籍立委後援會成立大會時指出，不動產及觀光是經濟指標，可以帶動很多相關產業，政府必須積極提升效能，不能當絆腳石，要當產業及企業的加速器。

韓國瑜表示，不動產是龍頭產業，不動產興旺帶動很多相關產業，不動產及觀光等指標完全是反映經濟，自己當高雄市長一年時間，今年高雄不動產開工率年增71%，2018年約5000多個工地，2019年有超過7000個工地，包括日本大倉集團到高雄投資超過新台幣60億元。（編輯：張良知）1081130

國民黨總統參選人韓國瑜（前左）、國民黨主席吳敦義（2排右6）30日在台北出席「中華民國不動產相關產業－韓國瑜競選總統暨黨籍立委後援會成立大會」。中央社記者張新偉攝 108年11月30日

國民黨總統參選人韓國瑜30日表示，不動產是龍頭產業，可以帶動很多相關產業，自己當高雄市長一年時間，108年高雄不動產開工率年增71%，政府要提振信心，當產業加速器，不能當絆腳石。中央社記者韓婷婷攝 108年11月30日