盜採砂石指控爭議 韓辦：請黃國昌澄清否則提告

（中央社記者王承中台北1日電）時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜任立委期間，疑似為妻子李佳芬家族的砂石事業特權關說牟利，韓辦今天表示，黃國昌曲解事實、抹黑造謠，構成意圖使人不當選的罪責，呼籲他公開澄清，否則不排除依法提告。

黃國昌質疑韓國瑜任立委時濫權花納稅人的錢，為李佳芬家族蓋堤防圈地當砂石場；韓國瑜競選辦公室發言人葉元之、競辦顧問鄭照新、法律顧問葉慶元上午召開記者會說明，反擊黃國昌的指控。

鄭照新表示，韓國瑜岳父李日貴設立「大通砂石公司」，是獲得「開採改善計畫契約」的業者，沒有盜採問題。

鄭照新說，黃國昌連採集後的「洗選場址協調」與「已獲開採改善計畫契約非盜採」的界線都分不清楚，就莫名指控他人盜採，並且聲稱韓國瑜夫婦特權關說，根本搞不清楚狀況，請立刻道歉更正，否則按鈴提告。

此外，葉慶元表示，若立委開協調會是圖利罪，這將是大發現，他認為整件事情很無聊。黃國昌曲解事實、抹黑造謠，構成意圖使人不當選的罪責，他呼籲黃國昌公開澄清，否則不排除依法提告。

葉慶元指出，其他有關李日貴事業經營相關問題，不應由韓國瑜夫婦代為回答，正如黃國昌岳父在大陸事業經營的細節，也不應由黃國昌代為回覆一樣；希望選戰早日回歸議題正軌，不要再進行含沙射影的烏賊戰，若有任何違法事由，歡迎提告。（編輯：林淑媛）1081201