防假新聞氾濫 蔡總統：不排除讓NCC介入可能性

（中央社記者許秩維、游凱翔台北4日電）近年來假新聞議題受關注，總統蔡英文今天出席青年論壇接受提問表示，現行規範確實有落差，不排除讓國家通訊傳播委員會（NCC）介入的可能性，但大眾的警覺也很重要。

台灣青年民主協會等團體舉辦2020總統大選青年論壇，邀請3黨總統參選人與會和青年對談，今晚首場由現任總統、民主進步黨籍總統參選人蔡英文出席，現場也安排青年團體輪流提問。

台灣青年民主協會代表提問表示，現在假新聞層出不窮，還有外國勢力介入的聲音，但目前並無任何法令依據或專責單位管制，蔡總統對於減少假新聞氾濫有何具體做法。

蔡總統回應，假新聞是造成台灣社會紛擾的重要來源，對於新型態資訊傳播，現在規範確實有落差，但如果要動用國家公權力介入也得警戒，人民言論自由是否會因此受影響，這件事不是政府公權力介入就能解決，而是需要社會總動員。

蔡總統進一步提到，政府過去針對農業、國防、衛生等相關法規修法，在實體面增訂散播不實消息的責任，至於管理單位，也沒有排除讓NCC（國家通訊傳播委員會）介入的可能性，至於是否要讓NCC有更明確權力，則還在考慮。

除了政府管理外，總統認為，視聽大眾的自我覺醒也很重要，前幾年詐騙集團到處都是，現在卻少了很多，這是因為大家都有警覺，她希望大家看到消息後應警覺是否為假訊息，政府也會立即澄清不實消息，網路平台也應該負起查證責任。（編輯：洪學廣）1081204