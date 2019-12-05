台灣難取代香港成金融中心 顧立雄：有5大原因

香港「反送中」運動爆發，經濟發展前景籠罩不確定性陰影，金融中心地位遭遇挑戰。金管會主委顧立雄5日表示，台灣有5大因素難以取代香港，包括法規、語言、稅制、匯率及對消費者的保護。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北5日電）香港「反送中」運動爆發，局勢瞬息萬變，金融中心地位也遭遇挑戰。金管會主委顧立雄今天表示，台灣有5大因素難以取代香港，包括法規、語言、稅制、匯率及對消費者的保護。

香港「反送中」運動爆發後，經濟發展前景籠罩不確定性陰影，金融監督管理委員會主委顧立雄今天下午出席「108年度配合政策推動各項保險及業務績優頒獎表揚典禮」，他會後接受媒體採訪表示，相較於香港及新加坡，台灣難以取代香港成為金融中心地位有5大結構性因素。

第一，法規體系不同，台灣是英美法系，香港則是大陸法系，台灣確實有很多金融商品的開放，需要兼顧到法律授權明確性原則。

第二，台灣不是全英語環境，想要吸引國際級銀行把總部移到台灣，英語環境很重要，因為要提供全方位金融服務，必須是全英語的環境。

第三，稅制不同，香港及新加坡為低稅負環境。

第四，匯率因素，台灣採取的是穩定匯率，與香港有很大不同。

第五，香港可以推出高風險商品，萬一發生問題，台灣對金融消費者的權益較為保護，香港則比較開放，個別處理的環境有所不同。

此外，金管會年底將公布「媲美星港新財管方案」內容與細節，除了研議打通OBU（國際金融業務分行）與國內外匯指定銀行（DBU）渠道，抓住台商回流及從香港竄逃的資金外，更將進一步開放共16項金融業務或商品。

其中8項商品由金管會主管，包括連結到台股商品；另8項涉及新台幣匯率、利率，必須與中央銀行協商溝通。

顧立雄說，將開放的16項金融商品涉及匯率部份，仍在與央行討論，預計年底就會公布。

他強調，現在著手方向就是開放更多的金融商品，但因結構性問題，很難立即改變，不過能做的就是盡量針對高資產客戶多開放一些金融商品；另外就是活用國際金融業務分行（OBU），若進一步打通國內外匯指定銀行（DBU），就可以類似新加坡的ACU（亞洲通貨單位，Asian Currency Units）制度操作，也許就會提高台商資金調度彈性。（編輯：林淑媛）1081205