更多編輯台推薦新聞：
反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...
國際

反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施
政治

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台灣難取代香港成金融中心 顧立雄：有5大原因

最新更新：2019/12/05 19:55
香港「反送中」運動爆發，經濟發展前景籠罩不確定性陰影，金融中心地位遭遇挑戰。金管會主委顧立雄5日表示，台灣有5大因素難以取代香港，包括法規、語言、稅制、匯率及對消費者的保護。（中央社檔案照片）
香港「反送中」運動爆發，經濟發展前景籠罩不確定性陰影，金融中心地位遭遇挑戰。金管會主委顧立雄5日表示，台灣有5大因素難以取代香港，包括法規、語言、稅制、匯率及對消費者的保護。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北5日電）香港「反送中」運動爆發，局勢瞬息萬變，金融中心地位也遭遇挑戰。金管會主委顧立雄今天表示，台灣有5大因素難以取代香港，包括法規、語言、稅制、匯率及對消費者的保護。

香港「反送中」運動爆發後，經濟發展前景籠罩不確定性陰影，金融監督管理委員會主委顧立雄今天下午出席「108年度配合政策推動各項保險及業務績優頒獎表揚典禮」，他會後接受媒體採訪表示，相較於香港及新加坡，台灣難以取代香港成為金融中心地位有5大結構性因素。

第一，法規體系不同，台灣是英美法系，香港則是大陸法系，台灣確實有很多金融商品的開放，需要兼顧到法律授權明確性原則。

第二，台灣不是全英語環境，想要吸引國際級銀行把總部移到台灣，英語環境很重要，因為要提供全方位金融服務，必須是全英語的環境。

第三，稅制不同，香港及新加坡為低稅負環境。

第四，匯率因素，台灣採取的是穩定匯率，與香港有很大不同。

第五，香港可以推出高風險商品，萬一發生問題，台灣對金融消費者的權益較為保護，香港則比較開放，個別處理的環境有所不同。

此外，金管會年底將公布「媲美星港新財管方案」內容與細節，除了研議打通OBU（國際金融業務分行）與國內外匯指定銀行（DBU）渠道，抓住台商回流及從香港竄逃的資金外，更將進一步開放共16項金融業務或商品。

其中8項商品由金管會主管，包括連結到台股商品；另8項涉及新台幣匯率、利率，必須與中央銀行協商溝通。

顧立雄說，將開放的16項金融商品涉及匯率部份，仍在與央行討論，預計年底就會公布。

他強調，現在著手方向就是開放更多的金融商品，但因結構性問題，很難立即改變，不過能做的就是盡量針對高資產客戶多開放一些金融商品；另外就是活用國際金融業務分行（OBU），若進一步打通國內外匯指定銀行（DBU），就可以類似新加坡的ACU（亞洲通貨單位，Asian Currency Units）制度操作，也許就會提高台商資金調度彈性。（編輯：林淑媛）1081205

延伸閱讀
反送中持續 台灣金融業在港曝險額跌破兆元大關反送中與貿易戰影響 惠譽下修香港評級至AA香港11月PMI重挫SARS後最糟 第4季GDP恐跌逾5%香港政府預期現財政赤字 15年來首次
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報