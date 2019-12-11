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核四缺料重啟恐危安全 監察院糾正台電

最新更新：2019/12/11 17:11

（中央社記者游凱翔、蔡芃敏台北11日電）監察委員田秋堇今天表示，核四廠在封存前，一號機因測試設備損壞而「器官移植」移用二號機設備；封存後，一號機再次移用二號機設備，導致全數共602個缺料待採購，未來若重啟，可能因料件及備料未齊影響安全，因此糾正台電公司。

對於監察院糾正事項，台電副總徐造華表示，台電將全面檢討，依核四廠測試經驗檢討備品機制，也會將相關經驗納入未來工程計畫、預算編列及備品採購管理參考。

監察委員田秋堇、林盛豐、趙永清，下午針對核四廠零件短缺的部分召開記者會。

田秋堇表示，調查發現，核四廠在封存前，一號機因為測試設備損壞而移用二號機相關設備，導致二號機缺料共311個設備零組件待採購；封存後，一號機仍又損壞，再次移用二號機相關設備，導致二號機又缺料146個零件，因此二號機共457個零件缺料待採購，若加上一號機145個缺料，則共有602個缺料。

田秋堇指出，若核四廠之後重新啟用，可能會因為缺料未備齊影響核四廠一號機與共用系統設備所屬的69個系統，進而造成運轉安全與供電穩定。

田秋堇說，國際上的核能電廠是可以「器官移植」移用相關零件，但重點在於，監察院在調查過程中，台灣電力公司所提供的資料內容前後不一，設備組件損壞、採購及修復數量未能確實清查正確，顯示台電公司對於核四廠的料件管理系統紊亂，且回覆監察院的公文內容正確性不足，有明顯的缺失。

另外，田秋堇也指出，台電公司在機組「備品」也未準備齊全，不只可能因消失性商源的因素影響核四安全，也造成後續預算不斷追加，因此糾正台電公司。

徐造華說，核四已封存5年多，卻未能徹底清查設備組件等資產保存狀態，台電將加強整理移用設備相關資料以避免資訊混淆。

至於監委指出日後重啟核四，恐將因缺料未備齊而影響安全及供電穩定。徐造華強調，目前看來核四重啟困難重重，有多項高度技術障礙難以克服，台電預估至少需要耗時7+Ｎ年，無論是經費或期程，都難以估算。（編輯：蘇龍麒）1081211

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