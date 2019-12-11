新黨統促黨等未完成法人登記 4個月內須補正

（中央社記者侯姿瑩、劉冠廷台北11日電）內政部今天表示，現有292個政黨中，尚有243個政黨未完成法人登記，對於逾法定期限仍未完成修正章程及法人登記的政黨，將給予4個月補正期限；屆時未補正的政黨即依法廢止備案。

內政部指出，根據最新數據，有49個政黨已完成法人登記，還有243個未完成。資料顯示，已完成法人登記的政黨包括民進黨、國民黨、民眾黨、親民黨、時代力量等主要政黨；據了解，尚未完成法人登記的政黨包括新黨、中華統一促進黨等。

內政部晚間發布新聞稿表示，內政部今天召開政黨審議會，對於逾法定期限仍未完成修正章程及法人登記的政黨，決定依政黨法第43條第1項規定，給予4個月補正期限，屆時未補正的政黨即依法廢止備案。

政黨法於2017年12月6日公布施行。內政部指出，政黨法公布施行後，已數次通知政黨應於2年期限內完成修正章程及法人登記，但仍有多數政黨未能完成章程、組織修正等。

內政部說，今天召開政黨審議會討論，與會委員共識認為政黨需先行召開黨員或黨員代表大會修正章程及選任相關人員、向法院聲請法人登記等程序，需要相當作業時間，因此決定給予4個月的補正期限。

新黨發言人王炳忠表示，新黨已按最新政黨法規定，送交相關資料給內政部，並於11月29日獲內政部通過備查。新黨日前也已將內政部核准公函送交法院申請法人立案，一切程序都正依法進行辦理。（編輯：楊玫寧）1081211