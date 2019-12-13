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安賽龍中途退賽 周天成羽球年終賽無緣4強[影]

最新更新：2019/12/13 15:54
台灣羽球一哥周天成（圖）13日在世界羽聯世界巡迴賽總決賽不敵中國名將諶龍，吞下首敗。（圖取自bwfworldtourfinals.bwfbadminton.com）
台灣羽球一哥周天成（圖）13日在世界羽聯世界巡迴賽總決賽不敵中國名將諶龍，吞下首敗。（圖取自bwfworldtourfinals.bwfbadminton.com）

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣羽球一哥周天成今天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽不敵中國名將諶龍，吞下首敗，因丹麥名將安賽龍出戰印尼好手金廷，首局在6比13落後時，中途退賽，周天成也確定無緣4強。

台灣羽球一哥周天成這次在中國廣州舉行的世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽前2戰連續上演逆轉秀，不但力退印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），還中止對戰丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）7連敗。

周天成今天以2連勝之姿迎戰中國名將諶龍，尋求生涯對戰首勝，但依舊未能突破，以15比21、19比21吞敗，收下對戰9連敗，小組賽戰績2勝1敗，能否晉級4強，取決於印尼好手金廷擊敗丹麥名將安賽龍之戰。

賽前吞下2連敗的安賽龍，生涯4度與金廷交手，各拿2勝，不分軒輊。

安賽龍今天開賽即連丟4分，最終在首局6比13落後時退賽，由金廷收下比賽勝利，金廷、諶龍與周天成小組賽戰績同為2勝1敗，比較得失局後，確定周天成無緣4強。（編輯：張芷瑄）1081213

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