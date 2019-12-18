來去總統府住一晚惹議 文總：行銷台灣責無旁貸

文總主辦「來去總統府住一晚」活動遭國民黨、喜樂島聯盟抨擊。文總媒體部主任湯佩儀表示，行銷台灣是文總責無旁貸的責任。圖為泰國部落客訪台體驗「來去總統府住一晚」活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭景雯台北18日電）文總主辦「來去總統府住一晚」活動遭國民黨、喜樂島聯盟抨擊。文總媒體部主任湯佩儀表示，行銷台灣是文總責無旁貸的責任，藉入選的國際友人社群能量，讓世界看見台灣。

文總與觀光局共同主辦「來去總統府住一晚」活動，在社群上引發關注，然而立法院國民黨團卻質疑總統蔡英文搶當「網紅總統」；喜樂島聯盟發言人張君瑜則批評蔡總統，「國家不是妳家，競選別裝成拚觀光」。

文化總會媒體部主任湯佩儀表示，行銷台灣是文總責無旁貸的責任，「台灣友善包容的人情味，是台灣人民共同打造出的國家品牌，讓世界看見友善台灣、增加台灣在國際能見度，對每一位台灣人來說，是件美好且必須堅持的事」。

文總指出，「來去總統府住一晚」官網詳載活動辦法報名機制，更邀請社會觀察家詹偉雄、行腳作家吳鳳及知名旅遊部落客許傑，針對提案者在社群的影響力，自介提案影片的創意性，以及如何宣傳台灣等標準，評選出10組11國的活動提案者。

湯佩儀說，能在短時間內，讓橫跨5大洲的外國朋友，對台灣認識並產生興趣，且爭相提案，這是一個無法以金錢量化，完全是台灣人用友善多元的力量，投資國民外交最大的例證。

湯佩儀說，活動目的在宣傳台灣的友善多元文化，此計畫並無支付來台朋友的機票費用甚至代言費用，反而是藉由入選的國際友人，在其社群的能量讓世界看見台灣。

湯佩儀說明，從已經參與本案的9組外國朋友的分享中，能看出幾項指標，國際網紅的自流量增加台灣能見度；深度走踏台灣，不只總統府住一晚；展現多元開放的文化包容性。

湯佩儀表示，文總屬民間單位，也願意呼應朝野各界對於台灣要走出活路的期許。她指出，根據觀光局官網資料顯示，截至今年12月14日止，全世界來台國際旅客已突破1111萬人，連續第5年突破千萬，是最好的數字證明。（編輯：張雅淨）1081218