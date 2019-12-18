兩岸路線國家認同纏鬥 蔡批立場曖昧韓嗆不愛國

由中央選舉委員會主辦的2020總統大選首場電視政見發表會，18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左2起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜首度同場交鋒。（中選會提供）中央社 108年12月18日

（中央社記者顧荃台北18日電）2020總統大選三組候選人今天在政見會針對國家認同與兩岸政策攻防，韓國瑜質疑蔡總統不愛中華民國，蔡總統反嗆韓是「無中生有」，宋楚瑜強調改變現狀必須台灣2300萬人決定。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第一階段就針對國家認同火力全開，質疑總統蔡英文過去執政都稱中華民國為「這個國家」，根本不愛中華民國，「如果蔡英文總統支持台灣獨立，要大聲講出來」；他的立場清楚，就是捍衛中華民國主權及憲政體制，並高喊三次「中華民國萬歲」。

蔡總統則反擊韓國瑜的質疑都是「無中生有」，蔡總統說，「我們現在不就正在選中華民國的總統嗎？我現在就是第14任的總統，現在在選第15任的總統」。現在滿場都是國旗，她已經擔任總統3年多，政府的運作就是跟著中華民國憲政體制在運作。

蔡總統接著在第二階段發言時強調守護主權、保護國家，有「四個認知」要韓國瑜特別注意。第一是要理解破壞台海現狀的是中國；第二是中國利用九二共識正在掏空中華民國；第三，不能以主權交換短期的經濟利益；第四，要警覺到中國正在全面的滲透、分化台灣的社會，建構國家安全網非常重要，因此推出國安五法，反滲透法將是安全網的最後一個拼圖。

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜在發表會開始前合影。（中選會提供）中央社 108年12月18日

蔡總統表示，很多選民對韓國瑜有疑慮，就是常今天說了一件事，明天就否定掉了，而且立場常是曖昧的。例如中共提出一國兩制台灣方案，台灣人議論紛紛之際，韓卻到香港訪問，還進中聯辦，強化一國兩制氛圍。

至於韓國瑜日前因訪港會晤香港中聯辦官員遭質疑賣台，韓國瑜說，「蔡總統應該還我一個清白」；他指出，駐日代表謝長廷2013年到香港，中聯辦從頭到尾陪同，包含蔡總統、副手賴清德以及總統府秘書長陳菊也都去過中國大陸，也跟中共高官吃飯喝酒，卻沒人說他們不愛台灣，他去香港中聯辦，就被影射他好像要去賣台。

韓國瑜說，「為什麼你們去不是出賣台灣主權，為什麼我去就是出賣台灣主權」，質疑蔡總統是否對台灣民主完全沒有信心。

宋楚瑜則指出，蔡總統到了選舉，很可惜被派系綁架，把兩岸問題作為選舉操作，製造情緒勒索，並且讓大家不安。

宋楚瑜主張，要尊重中華民國存在的事實、兩岸經濟文化差異需要時間化解，以及要和平、對等、尊嚴的協商方式解決爭議，確保台灣自由、民主、法治、多元的生活方式，絕不妥協；他確信台灣只有一個底線，任何台灣現狀改變，必須由2300萬人共同決定。（編輯：蘇龍麒）1081218

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見。 （中央社製圖）