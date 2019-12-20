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總統大選副手政見會
2020總統大選副總統候選人電視政見發表會12月20日晚間在公視登場，國民黨候選人張善政、民進黨候選人賴清德及親民黨候選人余湘，3人同場談政見。
總統大選副手政見會
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總統大選副手政見會3/3

首場副總統候選人政見發表 發言順序張賴余

最新更新：2019/12/20 19:14
2020副總統候選人政見發表會20日晚間登場，民進黨賴清德帶上紫色領帶搭配黑色西裝以平常心從容應戰，國民黨張善政穿著灰藍色格子西裝出席，親民黨余湘則是西裝搭配橘色領巾。（公視提供）
2020副總統候選人政見發表會20日晚間登場，民進黨賴清德帶上紫色領帶搭配黑色西裝以平常心從容應戰，國民黨張善政穿著灰藍色格子西裝出席，親民黨余湘則是西裝搭配橘色領巾。（公視提供）

（中央社記者溫貴香、余祥、郭建伸台北20日電）2020副總統候選人政見發表會今晚登場，民進黨賴清德帶上紫色領帶搭配黑色西裝以平常心從容應戰，國民黨張善政穿著灰藍色格子西裝出席，親民黨余湘則是西裝搭配橘色領巾。發言順序為張善政、賴清德、余湘。

第15任總統副總統選舉的副總統候選人電視政見發表會晚間在公視登場，由民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。

賴清德穿著黑西裝、西褲、白色襯衫搭配紫色領帶，面帶微笑親切與相關人員握手致意。隨同賴清德出席政見會的民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，賴清德事前已有相當準備，他以黨團幹部身分陪同總統、副總統候選人出席政見會，視狀況提供意見，賴清德沒有做任何特別準備，而是平常心把想講的內容講清楚。

李俊俋說，賴清德政見會的內容著重於他是副總統候選人、蔡總統3年來執政的政績，包括他擔任行政院長期間推動哪些重要政策、政績以及未來4年政見方向交代說明清楚。

張善政一身灰藍色方格西裝套裝搭配白襯衫、藍色斜條紋領帶應戰，進入公視後快步走入電梯，未與媒體互動。

余湘今天晚上出席政見會身穿橘色西裝外套，並輔以橘色圍巾，平時跑行程時她都會戴眼鏡，但今天她臉上並沒有鏡框。（編輯：蘇龍麒）1081220

2020副總統候選人政見發表會20日晚登場，發言順序為張善政（右2）、賴清德（中）、余湘（左2）。（公視提供）
2020副總統候選人政見發表會20日晚登場，發言順序為張善政（右2）、賴清德（中）、余湘（左2）。（公視提供）
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