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沖繩首里城大火
被列為世界遺產的沖繩那霸市首里城10月31日凌晨遭祝融侵襲，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，燒毀面積共4200平方公尺。在火災發生約6個小時之後，火勢漸漸平息，但正殿西側的奉神門仍在燃燒，消防單位持續滅火。（圖取自琉球新報YouTube頻道）
沖繩首里城大火
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沖繩首里城大火2/14

沖繩首里城遭祝融 台灣捐550萬日圓助重建

最新更新：2019/12/23 15:38
日本沖繩象徵古城首里城10月31日發生大火，燒毀正殿共7棟建築物。外交部23日表示，台灣共捐款550萬日圓。（檔案照片／共同社提供）
日本沖繩象徵古城首里城10月31日發生大火，燒毀正殿共7棟建築物。外交部23日表示，台灣共捐款550萬日圓。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者顧荃台北23日電）日本沖繩象徵古城首里城10月31日發生大火，燒毀正殿共7棟建築物，外交部今天表示，台灣共捐款550萬日圓，盼能協助早日修復。

被列為世界遺產的沖繩那霸市首里城10月31日凌晨遭祝融侵襲，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，燒毀面積共4200平方公尺，在火災發生約6個小時之後，火勢才漸漸平息，逾400件收藏文物遭燒毀。

外交部發言人歐江安今天表示，為對日本沖繩首里城火災重建工作表達心意，外交部已指示駐那霸辦事處長范振國，於19日拜會沖繩縣知事玉城丹尼，代表政府捐贈350萬日圓（約新台幣100萬元）。

歐江安說，此外，范振國也偕同琉球華僑總會會長張本光輝，代表台灣僑界捐贈200萬日圓；台灣政府及僑界捐款共計550萬日圓，對日本沖繩縣政府略盡綿薄之意。

歐江安表示，衷心期盼首里城修復重建工程能夠順利進行，讓首里城再度浴火重生，早日恢復昔日輝煌。（編輯：蘇志宗）1081223

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