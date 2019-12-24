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5G頻譜競標
台灣5G頻譜競標12月10日登場，19日標金達NCC預估的440億元門檻，業界人士觀察可望突破500億元大關，第一階段競標估在2019年底前會有結果。
5G頻譜競標
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5G頻譜競標1/4

5G標金狂飆超過600億元 若延下週恐破千億

最新更新：2019/12/24 18:57
5G競標24日進入第11天，標金已達605億元，標金單日增加58億元，創下競標以來新高。（中央社檔案照片）
5G競標24日進入第11天，標金已達605億元，標金單日增加58億元，創下競標以來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北24日電）5G標金越堆越高，距離電信業者「不宜太高」的期望恐怕越來越遠。競標進入第11天，標金已經突破600億元大關，達605億元，標金單日增加58億元，創下競標以來新高，若競標無法在本週結束，標金恐破1000億元。

5G競標進入第11天，國家通訊傳播委員會（NCC）按照原定計畫，啟動第2階段加速機制，加快競標的程序。

第2階段加速機制在今天競標確實發揮了影響，根據今天下午4時，第110回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金達新台幣591.61億元，每單位的價格也從昨天的20.19億元成長至22.08億元，總標金單日增加58.28億元，也是競標以來的新高。

針對標金開始大幅成長，業界人士坦言始料未及，也有產業分析師指出，由於在這樣的競標制度下，因為是價高者得標，因此反而變成比看誰的膽子大，有些業者可能也只好硬著頭皮撐下去。

28GHz的暫時總標金仍維持與昨天相同的13.39億元，1800MHz則仍為0元。

業界預估，按照這兩天競標的情況延續下去，若這週內無法得出結果，標金可能突破1000億元大關。

只不過，即便第一階段5G競標落幕，仍有第二階段頻位競標之爭，雖然NCC規劃兩階段競標之間有7天的協商期，但協調成功的機率仍待觀察，而協商不成將會啟動第二階段頻位競標，產業人士判斷，由於這次釋出的270MHz 3.5GHz頻譜中，有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，中段是最好、最乾淨頻段，恐怕會掀起電信5雄的鬥智角力戰，是否再度墊高競標金額，也成為市場關注焦點。（編輯：林興盟）1081224

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