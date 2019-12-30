法人：蘋果將推平價機 供應鏈首季淡季不淡

2019台股進入封關倒數，展望2020年，法人表示，蘋果將推平價版手機，加上AirPods pro熱賣，供應鏈首季淡季不淡最受關注。圖為台北蘋果直營店。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北30日電）2019台股進入封關倒數，展望2020年，法人表示，基於多數上市櫃公司看旺上半年業績動能，指數還有高點可期。其中蘋果將推平價版手機，加上AirPods pro熱賣，供應鏈首季淡季不淡最受關注。

2020年即將來到，台股2019年明天封關，回顧今年以來資金流向，根據彭博統計，亞股吸金王由印度拿下，2019年至今吸金143.7億美元，上周吸金3.3億美元，連續3周吸金。其次為台灣，今年以來吸金98.3億美元，上周吸金3.2億美元，資金由流出轉為流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，由於外資上周逢聖誕假期，除自營商外，交易相對清淡，後市可待外資收假後觀察。展望2020年，基於多數上市櫃公司看旺上半年業績動能，指數還有再創新高的可能。選股議題上，鎖定5G、記憶體、iPhone等議題；同時看好汽車零組件與設備相關。

周俊宏表示，農曆過年前，沒有重要的總經議題，加上進入財報空窗期，盤勢相對樂觀。此外，iPhone宣布將推出平價版手機，有助於推升買氣與訂單數量，預期第1季淡季不淡，業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也正面看待電子產業展望，他指出，iPhone及AirPods pro銷售佳績。此外，手機品牌陸續準備明年上半年的5G手機，加上許多零組件庫存調整紛紛告一段落。科技市場整體第4季淡季不淡，預期動能將進一步延續到明年第1季。

受惠iPhone及AirPods pro等產品熱賣，加上蘋果將推平價版手機，相關供應鏈包括大立光、玉晶光、台積電、康控-KY、穩懋等個股明年第1季都可望淡季不淡，表現優於往年。（編輯：趙蔚蘭）1081230