孫道存另涉侵占罪嫌 出獄日遭羈押禁見

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存因掏空案入監，預計1日期滿出獄，但他另涉侵占罪遭起訴，台北地院認定孫道存有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見，隨後將他押往台北看守所。孫道存（中）上囚車前表情落寞。中央社記者林長順攝 109年1月1日

（中央社記者林長順、吳睿騏1日綜合報導）前太平洋電線電纜公司董事長孫道存因掏空案入監，預計今天期滿出獄，但他另涉侵占罪遭起訴，台北地院認定孫道存有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見，隨後將他押往台北看守所。

孫道存被控掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元。最高法院於106年駁回上訴，孫道存判刑3年定讞，於106年9月29日發監，原本預定今天服刑期滿出獄。但孫道存另涉侵占案被檢方起訴，北院上午提訊他開調查庭，決定是否羈押。

矯正署人員說，孫道存在服刑半年後就轉到八德外役監獄服刑，並分配到園藝隊工作，去年3月首度申請假釋遭駁回，7月、11月的申請，也都同樣被駁回。

上午8時40分許，孫道存因掏空案入監服刑期滿出獄，但由於另涉業務侵占案件，因此並未自行離開，而是在搭乘囚車被押往台北地方法院開庭。

孫道存開庭時對法官表示，他生在台灣、長在台灣，所有家人都在台灣，而且母親年長，絕對不會逃亡，他庭訊時全程哽咽，希望法官裁定交保。

不過，合議庭審理後，仍裁定羈押禁見，孫道存表示可以提高500萬元交保金額換取交保，且喉嚨有腫瘤等病，原本出獄後要開刀治療，法官則要孫道存與律師商量交保金額，待下次開庭再向法官提出。

法院裁定指出，孫道存對侵占犯行坦承不諱，涉犯公益侵占罪嫌疑重大，所涉侵占金額逾一億元，除應負刑責外，未來可能面臨高額的民事求償或刑事沒收，可能逃亡以規避民、刑事責任，有事實足認孫道存有逃亡之虞。

另外，孫道存主張的侵占金額與檢察官起訴主張侵占金額間有將近一億元的落差，應進行多項調查，法院認為孫道存有湮滅證據或勾串證人之虞。

孫道存在去年12月26日法院開庭時表達願意提供500萬元保證金，法院認為該擔保金額與犯罪所得及可能遭受的刑事處罰顯不成比例，且勾串證人及湮滅證據部分，不能以繳交保證金的方式免除，因此裁定羈押禁見。（編輯：方沛清）1090101

太電案大事記 92年9月24日，太平洋電線電纜公司爆發掏空案，首度遭檢調搜索。

93年2月，太電前後任董事長仝玉潔、孫道存、仝清筠（仝玉潔之子）及胡洪九等人被限制出境。

93年11月8日，台北地檢署傳訊仝玉潔、仝清筠、孫道存及胡洪九，胡洪九遭檢方聲押獲准，仝清筠則獲新台幣2000萬元交保，仝玉潔、孫道存皆500萬元交保。

93年12月16日，北檢將胡洪九、孫道存、仝清筠、仝玉潔、秘書黃靜琳、太平洋光電副董事長繆竹怡等6人起訴，胡洪九遭求刑20年。

94年8月29日，台北地方法院裁定胡洪九以1億5000萬元交保。

99年7月30日，北院判刑胡洪九18年、孫道存4年、仝清筠3年2月、黃靜琳1年6月、繆竹怡6年；仝玉潔在審理期間過世，北院判決公訴不受理。

105年3月29日，二審判胡洪九14年6個月、孫道存3年徒刑。

106年8月31日，太電案三審定讞，維持二審判決。

106年9月29日，孫道存入監服刑。

109年1月1日，孫道存服刑期滿出獄，另涉侵占罪遭起訴，北院認定孫道存有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見，隨後將他押往台北看守所。