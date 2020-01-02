孫道存求撤銷羈押 女兒女婿會助償還侵占款

（中央社記者劉世怡台北2日電）前太平洋電線電纜公司董事長孫道存涉侵占罪嫌，昨出獄就遭羈押，北院今天開庭審理侵占案，孫道存認罪並表示侵占金額僅新台幣5000多萬元，女兒女婿會替他償還，請求撤銷羈押。

孫道存被控掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，最高法院判孫道存3年定讞，於民國106年9月29日發監，原本昨天服刑期滿出獄，但孫道存另涉公益侵占案被檢方起訴，台北地方法院昨天提訊他開庭後，認定涉侵占金額逾1億元，除應負刑責外，未來可能面臨高額的民事求償或刑事沒收，可能逃亡以規避民、刑事責任，裁定羈押禁見。

台北地院今天上午開庭，孫道存在庭上說，承認有公益侵占，只是金額並非起訴書所指的1億2000多萬元，檢方計算錯誤且他曾償還2200多萬元，侵占金額應是5000多萬元，他相信他的女兒女婿會替他償還。

孫道存說，本案已發生2年多，當初被調查局搜索及偵訊，所有資料及證據已查扣，受害基金會的人事只有他一人，沒有共犯可以串供，他還有一個96歲的老母親要侍奉，也不會逃亡。

孫道存指出，在八德外役監服刑期間，有19次的機會可以回家探親，每次3至4天，最後一次是去年12月9日，如果他要逃亡去年12月9日就逃了，請求法官撤銷羈押及禁見。

孫道存律師則說，檢方控訴孫道存侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2000多萬元，但這是以提領金額計算，期間孫道存有存入及取款，應以二基金會的銀行帳戶存款簿及對帳單為準。（編輯：方沛清）1090102