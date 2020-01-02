孫道存求撤銷羈押 女兒女婿會助償還侵占款
最新更新：2020/01/02 12:38
前太平洋電線電纜公司董事長孫道存（右2）涉侵占罪嫌，台北地方法院2日開庭審理侵占案，孫道存認罪並表示侵占金額僅新台幣5000多萬元，女兒女婿會替他償還，請求撤銷羈押。中央社記者張皓安攝 109年1月2日
（中央社記者劉世怡台北2日電）前太平洋電線電纜公司董事長孫道存涉侵占罪嫌，昨出獄就遭羈押，北院今天開庭審理侵占案，孫道存認罪並表示侵占金額僅新台幣5000多萬元，女兒女婿會替他償還，請求撤銷羈押。
孫道存被控掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，最高法院判孫道存3年定讞，於民國106年9月29日發監，原本昨天服刑期滿出獄，但孫道存另涉公益侵占案被檢方起訴，台北地方法院昨天提訊他開庭後，認定涉侵占金額逾1億元，除應負刑責外，未來可能面臨高額的民事求償或刑事沒收，可能逃亡以規避民、刑事責任，裁定羈押禁見。
台北地院今天上午開庭，孫道存在庭上說，承認有公益侵占，只是金額並非起訴書所指的1億2000多萬元，檢方計算錯誤且他曾償還2200多萬元，侵占金額應是5000多萬元，他相信他的女兒女婿會替他償還。
孫道存說，本案已發生2年多，當初被調查局搜索及偵訊，所有資料及證據已查扣，受害基金會的人事只有他一人，沒有共犯可以串供，他還有一個96歲的老母親要侍奉，也不會逃亡。
孫道存指出，在八德外役監服刑期間，有19次的機會可以回家探親，每次3至4天，最後一次是去年12月9日，如果他要逃亡去年12月9日就逃了，請求法官撤銷羈押及禁見。
孫道存律師則說，檢方控訴孫道存侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2000多萬元，但這是以提領金額計算，期間孫道存有存入及取款，應以二基金會的銀行帳戶存款簿及對帳單為準。（編輯：方沛清）1090102
太電案大事記
- 92年9月24日，太平洋電線電纜公司爆發掏空案，首度遭檢調搜索。
- 93年2月，太電前後任董事長仝玉潔、孫道存、仝清筠（仝玉潔之子）及胡洪九等人被限制出境。
- 93年11月8日，台北地檢署傳訊仝玉潔、仝清筠、孫道存及胡洪九，胡洪九遭檢方聲押獲准，仝清筠則獲新台幣2000萬元交保，仝玉潔、孫道存皆500萬元交保。
- 93年12月16日，北檢將胡洪九、孫道存、仝清筠、仝玉潔、秘書黃靜琳、太平洋光電副董事長繆竹怡等6人起訴，胡洪九遭求刑20年。
- 94年8月29日，台北地方法院裁定胡洪九以1億5000萬元交保。
- 99年7月30日，北院判刑胡洪九18年、孫道存4年、仝清筠3年2月、黃靜琳1年6月、繆竹怡6年；仝玉潔在審理期間過世，北院判決公訴不受理。
- 105年3月29日，二審判胡洪九14年6個月、孫道存3年徒刑。
- 106年8月31日，太電案三審定讞，維持二審判決。
- 106年9月29日，孫道存入監服刑。
- 109年1月1日，孫道存服刑期滿出獄，另涉侵占罪遭起訴，北院認定孫道存有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見，隨後將他押往台北看守所。