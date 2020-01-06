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網傳選舉公報標題未印中華民國 中選會：循例皆如此

最新更新：2020/01/06 13:39
網路質疑選舉公報沒有印上「中華民國」國號，對此中選會6日出示包括馬政府時期印製的歷任總統選舉公報，標題皆沒有印上「中華民國」。（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）
網路質疑選舉公報沒有印上「中華民國」國號，對此中選會6日出示包括馬政府時期印製的歷任總統選舉公報，標題皆沒有印上「中華民國」。（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）

（中央社記者顧荃台北6日電）網路質疑選舉公報沒有印上「中華民國」國號，對此中選會今天出示包括馬政府時期印製的歷任總統選舉公報，標題皆沒有印上「中華民國」；中選會說，都是依法循例辦理，且已行之有年。

網傳「選舉公報上面，竟然沒有中華民國名號，這是在選什麼？」

對此，中選會今天表示，以總統副總統選舉公報為例，標題循例就是「ＯＯ任總統副總統選舉公報」，標題下的內文說明，則循例會敘明定於「中華民國ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日（星期O）上午8時至下午4時止舉行投票」。

總統副總統選舉公報標題下的內文說明，循例會敘明定於「中華民國ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日（星期O）上午8時至下午4時止舉行投票」。圖為第15任總統副總統選舉公報。（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）
總統副總統選舉公報標題下的內文說明，循例會敘明定於「中華民國ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日（星期O）上午8時至下午4時止舉行投票」。圖為第15任總統副總統選舉公報。（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）

中選會並出示第12任至第14任總統的選舉公報，標題與內文都是如上述方式印製，包括前總統馬英九任內印製的第13任與第14任總統選舉公報都是如此。

中選會說，選舉公報的編印是依法循例辦理，已行之有年，請不要刻意捏造或傳播核與選務作業不符或無關的訊息，製造選務紛擾，進而影響選務辦理，或試圖損及得來不易的民主發展歷程及結果。（編輯：郭萍英）1090106

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