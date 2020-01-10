戴資穎直落二輕取辛度 大馬羽球大師賽進4強[影]

（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽女單8強，以21比16、21比16擊敗去年世界羽球錦標賽金牌得主、印度名將辛度，順利摘下4強門票。

總獎金40萬美元（約新台幣1213萬元）的馬來西亞羽球大師賽，今年在吉隆坡舉辦，世界排名第2的戴資穎去年在女單8強不敵衛冕冠軍、泰國好手拉差諾（Ratchanok Intanon），今年她捲土重來展現絕佳狀態，一路過關斬將挺進4強。

戴資穎今天對手是世界排名第6、生涯兩度在馬來西亞大師賽奪冠的印度女將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），兩人過去16度交手，戴資穎握有11勝對戰優勢，最近一次碰頭是去年的法國羽球公開賽，當時台灣一姐歷經3局大戰才擺平對手。

今天首局戰況激烈，雙方互有領先，前半段共7度打平，在15比15平手之際，戴資穎一口氣連拿4分超前，雖然接下來她長球出了底線，不過辛度出現判斷上的失誤，加上回擊掛網，讓戴資穎先以21比16拿下。

歷經首局暖身，戴資穎在第2局火力全開，在開局短暫以2比2打平後，戴資穎拉出一波11比2攻勢，也把對手遙遙甩在身後，比賽後段最多握有10分領先籌碼，看似已勝券在握。

沒想到比賽尾盤，戴資穎接連發生失誤，也讓對手連追5分近逼，戰況也變得有些緊張，所幸辛度最後回擊出界，讓戴資穎順利拿下晉級門票。（編輯：張芷瑄）1090110