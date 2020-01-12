陳柏惟騎單車低調謝票 未來要當帥氣型立委[影]

對於未來想走什麼路線的立委，台灣基進黨台中市第2選區立委當選人陳柏惟12日表示，「我一定走帥氣型立委」，做什麼事情都用真心、認真專業。中央社記者郝雪卿攝 109年1月12日

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台灣基進台中市第2選區陳柏惟挑戰國民黨立委顏寬恒勝選後，今天選擇騎單車謝票，他說，想要放慢腳步，好好看選區風景，感受跟鄉親在一起的氣氛，未來要走帥氣型立委路線。

陳柏惟從高雄轉戰台中市立委第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）後，為了接地氣，每天追著垃圾車跑，甚至親手幫民眾倒垃圾。昨天開票後，他也是在對手顏寬恒先宣布落選後，才知道自己選上了，成為全國矚目的政治明星。

陳柏惟下午決定從烏日區服務處出發，騎單車出去謝票，他出發前接受中央社記者訪問表示，勝不驕、敗不餒，別人的失敗不是他的快樂，選舉時腳步很快，現在想要放慢腳步，好好看選區的風景，感受跟鄉親在一起的氣氛，另一個原因是因為對手可能心情會不好，所以就低調用自己方式謝票。

對於自己能夠贏得選戰，陳柏惟指出，他不喜歡說是「空氣票」助陣，否則北漂朋友回來也是空氣票，年輕人在外為台灣土地打拚，回來家鄉投票是民主一部分，「我認為自己會贏，是因為大家期待改變」。

他表示，對手跟國民黨綁太緊，也和國民黨總統候選人韓國瑜綁太緊，因此昨天也邀請對手顏寬恒4年後加入其他政黨，再來一場「本土派」對「台獨派」之戰。

另外，針對民進黨台中市議員陳世凱前2屆立委選舉都無法打敗顏寬恒，陳柏惟卻空降取勝，陳柏惟表示，就像在乾涸的井加壓送水，其實這選區有很多古井，但因互相不流通，水壓不夠無水可喝，所以這次海嘯過來將古井的水灌滿，這個選區的人就都能喝到民主甘泉。

至於未來想走什麼路線的立委，陳柏惟也說，「我一定走帥氣型立委」，做什麼事情都用真心、認真專業，選舉故事也可以讓人民有勇氣，「當遇到困難時想想陳柏惟，是不是就沒那麼困難」。

關於是否會期待與國民黨不分區立委當選人吳斯懷、葉毓蘭未來在立法院攻防，陳柏惟說，其實痛苦的是台灣很多人認同大中國，一般民眾有這樣的認同就算了，但在立院裡也有這樣的認同很悲情，「會盡量把他們當人看啦」。

對於未來想走什麼路線的立委，台灣基進黨台中市第2選區立委當選人陳柏惟12日表示，「我一定走帥氣型立委」，做什麼事情都用真心、認真專業。中央社記者郝雪卿攝 109年1月12日

外界將陳柏惟譽為終結派系的人物，他表示，如果派系是一隻怪獸，現在只是把營養管斬斷，「你能大隻，你能在商業利益、地方服務，但不能插手政治利益」，不能在地方選上後，一直講中國的事情，這就是大家無法接受國民黨的原因，所以這隻怪獸仍然存在，只是有一條政治利益輸送的營養管被斬斷。

他舉例，像國民黨第3選區立委當選人楊瓊瓔4年前被「斬斷」，但怪獸仍在，這次就翻過來。他也提醒，要認真面對每一天，這不是扳倒派系，而是讓派系離開政治，其實派系就是朋友與朋友關係好，但不要用朋友的想法處理政治的事。

陳柏惟透露，自己昨天聽到戰友、無黨籍台中市第3選區立委洪慈庸落選及台灣基進政黨票未能跨過5%門檻，是最難過的事情，因此忍不住哭出來。他也說，過去第三勢力政黨比較沒有經營地方，但現在認為還是要從地方出發，與其在基層要求現任者改變，不如自己推出挑戰者。

陳柏惟強調，希望在這3年推出全國青年里長計畫，從家鄉開始做政治服務，從里長開始做，他會用全力扮演好台灣基進隊長的角色，和大家一起向前走。（編輯：洪學廣）1090112

陳柏惟小檔案 生日：1985年7月10日

出生地：高雄市

學歷：國立高雄大學資訊管理學系

經歷：兔將視覺特效立體製作總監、汪達創意執行長。參與過「KANO」」、「寒戰II」、「幸福路上」等21部電影後期製作。

2017年加入台灣基進黨

2020正副總統及立委選舉落幕，台灣基進黨台中市第2選區立委當選人陳柏惟（右）12日騎單車謝票，沿途不時有民眾向他熱情揮手回應。（陳柏惟服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年1月12日