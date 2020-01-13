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唐鳳：5月擬提出開放政府國家行動方案

最新更新：2020/01/13 20:37
行政院政務委員唐鳳13日表示，行政院預計在今年5月推出第一版「開放政府國家行動方案」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
行政院政務委員唐鳳13日表示，行政院預計在今年5月推出第一版「開放政府國家行動方案」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者顧荃台北13日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，行政院預計在今年5月推出第一版「開放政府國家行動方案」，並以未來4年的總統任期為度，向國際社會宣告落實開放政府的進度、目標與決心。

唐鳳今天在臉書發文表示，受邀赴韓國首爾，擔任亞洲青年研究者聯盟（Asia Young Activist Researcher Fellowship）活動的主講者，與來自7個國家的青年社創領袖共聚一堂，與國際夥伴共享民主喜悅。

唐鳳表示，也抽空接受韓國三大報之一的「朝鮮日報」訪問，提到行政院預計在今年5月推出第一版「開放政府國家行動方案」，並以未來4年的總統任期為度，向國際社會宣告落實開放政府的進度、目標與決心。

唐鳳說，在專訪中提到行政院設立青年諮詢委員會的沿革與成果，以及總統蔡英文日前對數位發展主管機關的期許；還有中央、地方政府的公務同仁，如何透過總統盃黑客松、公共政策網路參與平台（Join.gov.tw）、「數位對話」等管道，以對話取代放話，與社會各界協力深化民主等。（編輯：蘇志宗）1090113

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