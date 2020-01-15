日經：華府施壓台積電在美生產軍用晶片 確保不受中國干擾

日經報導，華府正加強施壓台積電在美國生產軍用晶片，以確保這家全球最大晶片代工廠商能在不受中國潛在干擾的情況下，生產高安全性零組件。（中央社檔案照片）

（中央社台北15日綜合外電報導）多名消息人士告訴「日經亞洲評論」，華府正加強施壓台積電在美國生產軍用晶片，以確保這家全球最大晶片代工廠商能在不受中國潛在干擾的情況下，生產這種高安全性零組件。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）今天獨家報導，台積電製造的電腦晶片被用於美國F-35戰鬥機。此外，台積電也是蘋果公司（Apple）、中國電信巨擘華為的重要供應商。

台積電過去即曾面臨類似的美國安全要求。然而在美、中持續爭奪科技與軍事主導權之際，現在美國正加強施壓，要台積電在美國11月總統大選前，針對赴美國生產做出明確決定，或提出另一符合安全解決方案。

儘管華府與北京預計15日簽署第一階段貿易協議，緩和雙方2年來的緊張關係，但美國對台積電施加壓力，顯示全球科技供應鏈仍在脫鉤當中。美國政府內的國安鷹派仍在持續施壓白宮，應就中國擴張科技與軍事實力採取作為。

一名曾聽取美國接觸台積電相關簡報的台灣政府高官告訴「日經亞洲評論」：「美國政府希望應用於軍事計畫的晶片，能在美國本土製造。」

這名官員也說：「那是基於國家安全考量，美國不打算退讓。」

日經指出，台積電不僅供應電腦晶片給華為，以及谷歌（Google）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等美國科技巨擘，也供應高效能晶片給美國軍事供應商賽靈思（Xilinx）。賽靈思再替美國F-35戰鬥機和衛星生產零組件。

華府已把阻止中國發展科技與監控能力當成美國的全球優先要務。台積電同時作為美、中重要晶片供應商，因此經常夾在這場科技對峙僵局中間。除了F-35戰機，台積電也生產經美國國防部核准的「軍用級」晶片，這些晶片可供其他美國客戶運用於機密軍事用途。

業界消息人士也說，美國官員在台灣上週末總統大選前，已「數度」跟台積電進行討論。一名主管級消息人士告訴日經，美國商務部主管全球市場的助理部長史宜恩（Ian Steff）去年12月第3度造訪台灣時，就曾與台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音私下會面。

台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲表示：「我們留意到美國許多科技業高層與政府官員，都憂心美國仰賴台積電以及美國國防產業供應鏈的安全。」

「那就是為何美國一直希望台積電能跟他們站在同一陣線，不只是在台灣，也在其他地方生產晶片。由於中國不排除武力掌控台灣的可能性，他們無法感到全然安全。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090115