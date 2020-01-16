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盧彥勳澳網復出 謝淑薇首戰普汀塞娃

最新更新：2020/01/16 18:43

（中央社記者黃巧雯台北16日電）2020年澳洲網球公開賽將開打，今天男女會內賽單打籤表出爐，傷後復出盧彥勳首輪對手為法國名將蒙菲爾斯，台灣網球一姐謝淑薇首戰出戰哈薩克女將普汀塞娃，將力拚對戰3連勝。

2020年澳洲網球公開賽20日將在墨爾本公園點燃戰火，世界排名第36的謝淑薇首戰將迎戰排名第37名的哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva），過去2度交手，謝淑薇都拿下勝利，但都是激戰3盤才分出勝負。

盧彥勳2018年因肩傷，最後在法網退賽，隨後接受手術，去年未出賽，同年11月在臉書上宣布復出。這次傷後復出的首戰對手為世界排名第10的法國名將蒙菲爾斯（Gael Monfils），雙方3次過招，盧彥勳都吞敗，屆時將面臨一場硬仗。

另外，今天有3名台灣選手在澳網會外賽上陣，莊吉生2018、2019年分別在澳網會外賽首輪、次輪止步，還未曾叩關會內賽，今年再度挺進會外賽次輪，對手為哥倫比亞好手蓋倫（Daniel Elahi Galan）。

莊吉生今天開賽雖一度逼出對手2個破發點，但都遭瓦解，盤中發球局遭破後，一路落後，以3比6丟掉首盤，雙方次盤一路僵持至盤末，上演互破戲碼，莊吉生以6比3扳回一城。

莊吉生決勝盤在關鍵第6局發球局失守，儘管盤末化解一個賽末點，仍無力反撲，以3比6落敗。

吳東霖今天會外賽首輪迎戰羅馬尼亞好手柯皮爾（Marius Copil），首盤靠著盤中關鍵破發，以6比3先下一城，可惜第2、3盤分別廝殺至搶7、搶10都未能拿下，後兩盤以6比7（1比7）、6比7（8比10）敗下陣來。

台灣女網小將「小鋼砲」梁恩碩會外賽首輪與日本女將日比野菜緒（Nao Hibino）交手，同樣鏖戰3盤，以1比6、6比4、3比6吞敗，無緣晉級。（編輯：唐聲揚）1090116

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