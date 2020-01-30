防武漢肺炎 陳副總統宣導戴口罩優先順序

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北30日電）副總統陳建仁今天以防疫專家身分告訴國人武漢肺炎病毒藏在3個地方；依據戴口罩的必要性分成9個不同層級，向民眾加強宣導，正常人沒有呼吸道症狀、發燒，謹慎防疫不一定要戴口罩。

總統蔡英文上午11時召集國安高層會議討論中國武漢肺炎疫情的掌握以及防治工作，也進一步針對疫情對台灣經濟可能造成的衝擊預擬因應作為，開會時間從上午到下午2時許結束，下午3時40分總統偕同副總統陳建仁在敞廳發表談話並回答記者提問。

防疫專家、副總統陳建仁在記者會中被問到口罩要怎麼戴才是正確與如何做好防疫工作表示，從流行病學與防疫觀點來看，最重要就是看病毒藏在什麼地方？在台灣病毒大概藏在3個地方，第一確診病患身上，而這些確診病例都在醫院隔離治療中，不會傳染給其他人。

第二是潛伏期病例身上，陳副總統表示，最常見就是病例第一線的照顧者、家人或者經常一起生活的親友或工作者，也是病毒感染的主要風險；第三被口鼻分泌物污染的環境，但只要及時消毒、清潔，實際上感染的機會很低。

陳副總統表示，目前確定病例都已經在醫院隔離治療，所有潛伏期病例因為是密切接觸者，這些人都在家裡進行24小時居家隔離並且居家隔離長達14天，接觸到的機會很低。

「再來就是來自湖北的來台者，這些人也需要有14天的居家隔離與電子監控」副總統說，一般民眾感染病毒的機會相對很低，戴口罩的必要性就視病毒感染機會的高低，感染機率最高就是第一線照顧病人的防疫或醫護人員；第二類就是與確定病例一起生活的家人。

副總統表示，第三類就是與確定病例一起工作或生活的這些人，再來才是公共運輸工具的從業者或者是封閉、密閉娛樂空間的工作者等等，把戴口罩必要性分成9個不同層級，會加強向民眾宣導，如果一般正常人沒有任何呼吸道症狀，也沒有發燒，實際上可以過正常生活，謹慎做好防疫並不一定要戴口罩。

副總統陳建仁昨天曾透過臉書貼文，提醒民眾需要戴口罩的優先順序為：

1、第一線醫護人員及防疫人員，2、確定或潛伏期病例之共同居住的家人，3、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事，4、公共運輸業員工，5、密閉娛樂場所員工，6、到醫院診療或探病者，7、公共運輸工具的乘客，8、密閉娛樂場所消費者，9、其餘民眾。（編輯：黃國倫）1090130