武漢肺炎牽連 蒙古拒台電男足入境

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣電力男子足球隊原訂今天上午11時搭機前往蒙古，參加亞洲足聯盃客場賽事，沒想到桃園機場航空公司櫃台告知，蒙古拒絕中國旅客入境，其中也包含香港、澳門與台灣。

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒讓全球聞之色變，多項國際賽事被迫取消、改移其他國家舉辦，不料正常舉行的亞足聯盃賽事，蒙古卻拒台灣球隊入境。

亞足聯盃賽事是亞洲各足球俱樂部之間的賽事，台電男足原訂2月5日前往蒙古進行客場賽事，2月12日則在主場迎戰蒙古，沒想到台電男足到了機場才被攔下。

台電男足總教練陳貴人受訪時難掩無奈，他表示球隊凌晨4時從高雄搭車前往桃園機場，8時多抵達，櫃台人員卻告知，台灣旅客被禁止入境蒙古，目前中華足協與外交部都有介入交涉協調，雖然目前不知道能否成行，「我們還是希望可以照常去比賽，台電足球隊準備好了」。

中華足協秘書長方靖仁則坦言，得知消息後協會已在第一時間向亞洲足聯反映，並表達協會不滿，「當初就是因為知道香港疫情嚴重，為了讓蒙古安心，球隊在出發前2天改了機票，變成由南韓轉機，現在都要出發了，卻跟我們說不行。」

方靖仁表示，他能夠理解目前因疫情問題，亞足聯也很頭疼，不過他強調台灣不是中國的一部分，「這牽涉到國家尊嚴問題，我也會繼續向亞足聯反映」。

陳貴人強調，目前全隊24人已先下榻在中壢的飯店，等待蒙古方面的回應，「我們先改成明天上午7時的班機，也希望對方在明天凌晨4時以前能夠給我們能否入境的最後答覆」。（編輯：方沛清）1090202