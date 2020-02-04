屏東第一櫃銷中國鳳梨 已經出廈門海關

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）受武漢肺炎疫情影響，中國海關作業及運輸減少人力，一度傳出台灣鳳梨外銷中國受阻。農糧署南區分署表示，屏東第一櫃銷陸鳳梨運抵廈門，未來運輸模式確認，可穩定出口量。

最近傳出台灣鳳梨外銷中國卡關，屏東高樹綠地合作社3日出了一櫃6公噸的鳳梨經由小三通到廈門，合作社負責人郭智偉表示，這櫃鳳梨昨晚已經出關，確定沒有問題。

屏東高樹綠地合作社是鳳梨主要集貨地，種植面積就達120多公頃，2月初陸續外銷到日本及中國。對於武漢肺炎是否影響鳳梨出口，郭智偉表示，目前仍在觀望，不管如何，好消息是第一櫃己經出關。

農糧署南區分署長姚志旺表示，目前小三通沒有問題，鳳梨到廈門後要運往其他城市，中國方面需要時間磨合。隨第一櫃出關作業期間調配，未來運輸模式確認，將可穩定出口量，預計後續訂單可緊接而來，附近的農場也做好準備，穩定鳳梨市場。

姚志旺表示，高屏是台灣鳳梨主要產地，每年元旦過後就陸續有鳳梨上市，有些農友因產期調節或是訂單因素，會提早催花，最早從10月就可以外銷。目前外銷市場以日本、香港、新加坡及中國為主，而鳳梨主要產期在3月至7月，台灣鳳梨9成內銷，1成外銷，外銷又以中國占約8成最多。

7成鳳梨外銷中國的屏東高樹鄉銀獅農場負責人洪銘聰表示，銀獅農場鳳梨3月才採收，2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）流行時，傳言因鳳梨有助增加免疫力，讓鳳梨搶手，只是不知道17年後的時空背景下，情況是不是一樣，

洪銘聰說，中國疫情流行現在大家不敢出外採買，是否會影響銷量也不知道，但是蔬菜、水果都是民生用品，也都對身體健康有幫助。只是若中國運輸卡關，也希望國人多多消費蔬果。（編輯：黃世雅）1090204