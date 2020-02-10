疫情若帶來中國斷鏈風險 對台韓越衝擊最大

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）武漢肺炎疫情蔓延，中國春節延長且多地封城，造成復工困難，星展（DBS）分析，恐帶來供應鏈中斷風險，電子產業及紡織業將首當其衝，中間產品進出口高度仰賴中國的台灣、南韓及越南，將面臨最大壓力。

星展集團今天發表最新觀點，由星展集團資深經濟學家馬鐵英從供應鏈的角度，分析武漢肺炎對亞洲的影響。

馬鐵英指出，中國在全球製造業供應鏈扮演重要角色，其中紡織品和鞋類從中國出口的規模各占全球總額的34%及39%，機械與電子產品出口占比也達20%，同時也在電子產業供應鏈中具有關鍵角色，目前蘋果全球800個生產基地有近一半位於中國，蘋果前200名供應商名單中，也約有30家為中企。

馬鐵英說，此次武漢肺炎疫情爆發的中心湖北省，為中國鋼鐵、汽車以及半導體、平板和其它電子元件等電子產業的主要製造中心之一，相鄰的河南省正是蘋果最大的iPhone代工和組裝商富士康的主要生產基地。

另一方面，從中國與鄰近國家供應鏈的關係來看，馬鐵英表示，中國主要從南韓、日本和台灣進口中間產品，其中，又以台灣對中國的依賴程度最高，其次為南韓，逾4成中間產品出口至中國。中國製造的中間產品則主要出口至南韓和日本，其次為印度和越南，其中以越南對中國依賴度最高，逾3成中間產品進口來源為中國。

綜合以上，馬鐵英認為，此次武漢肺炎疫情爆發，導致中國春節假期延長，受封城影響，部分生產、運輸及交通也中斷，使勞工無法順利返回工作崗位，恐引發下游延後生產，或是上游原料供應短缺等斷鏈風險，對亞洲地區帶來負面外溢效應，其中以紡織業、電子產業最容易受到影響，台灣、南韓和越南受到的衝擊則將最為嚴重。

馬鐵英表示，武漢肺炎疫情爆發考驗中國政府的危機管理能力，並引發全球對中國公共治理、醫療基礎設施、大眾傳播、環境保護和其它相關問題的關注；值得留意的是，長期來看，這是否會影響外資在中國的投資信心，進而重新進行供應鏈佈局。

馬鐵英說，過去幾年受到美中貿易戰影響，一些跨國公司已經開始將生產基地從中國轉移到越南和台灣等鄰近國家，此種多元佈局供應鏈的趨勢，也許會再進一步深化。（編輯：紀淑芳）1090210