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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎衝擊全球供應鏈產能 在陸台廠10日復工變數大

最新更新：2020/02/09 12:59
武漢肺炎在中國各地疫情尚未明顯緩和下，缺工問題衝擊蘋果等重要商品的全球供應鏈產能。圖為台商在中國的投資所在地。（中央社製圖）
武漢肺炎在中國各地疫情尚未明顯緩和下，缺工問題衝擊蘋果等重要商品的全球供應鏈產能。圖為台商在中國的投資所在地。（中央社製圖）

（中央社記者潘羿菁台北9日電）武漢肺炎疫情延燒，北京、上海、江蘇與廣東等地仍預計10日開工，但變數大。台積電與廣達等指標台廠以明天復工為目標，不過也傳出鴻海深圳廠被當地政府要求暫緩復工，鄭州廠也不一定能於明天全面恢復產能。

武漢肺炎在中國各地疫情尚未明顯緩和下，缺工問題衝擊蘋果等重要商品的全球供應鏈產能。

ICT產業製造大廠鴻海，其廠區範圍遍及廣東、佛山、江蘇昆山與河南等，其中，深圳龍華廠與河南鄭州廠為蘋果供應鏈指標廠區，不過7日晚間深圳市政府最新公告採取車輛管制，將在市內設立「車輛防疫檢查點」，凡事要進入者，必須提前一天申請，核准後才得以入內，無疑是增加外地員工返入廠內的困難度。

對於鴻海大陸產能恢復問題，市場高度關注，昨天外電最新消息指出，深圳市政府要求鴻海暫緩復工。

對此，鴻海也發出聲明強調，集團在全世界的工廠，包括在大陸的所有工廠，都一直全力配合當地政府開展防疫工作，並在各地政府的指導及同意下，做好復工前的安全準備工作，鴻海各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。原本重申10日復工的字語，並未在昨天的聲明稿中出現。

此外，日前有訊息指出，仁寶昆山廠自行延後至17日復工，不過仁寶在四川成都與重慶另有工廠，預料四川工廠有望在10日開工。

至於廣達、和碩與緯創，在昆山、上海、重慶與蘇州等地都有設廠，目前暫定10日開工政策不變。

台商主要生產重鎮上海，包括康碩電腦、智邦、精元、華映視訊、美律、英業達、茂迪、文曄領科、亞泥、統一等，目前也按照原訂10日開工。

指標大廠台積電，則已經公開對外宣布，包括上海與南京廠均配合中國政府防疫法規，目前持續運作生產，其中，南京廠預計10日全面復工。

其餘台廠部分，全球前十大輪胎廠的正新，生產重鎮包括昆山、廈門、漳州、廣西與重慶，擬於10日開工，不過正新透露，目前會以在當地廠址周圍市區內的員工返回工作崗位為主，若是在外地者暫時不回去，主要是各地政府希望減少人員大幅移動，擔憂增加傳染風險，公司會配合政策採取分階段、部分產線開工。

台塑四寶的南亞，為四寶當中大陸工廠最多的公司，遍及範圍包括廣州、惠州、廈門、昆山與南通，除了石化廠與電子材料廠春節期間照常運作外，塑膠加工廠與纖維廠也暫定10日開工。

南亞表示，非在地的員工或包商，在返回廠區時，均要隔離14天，身體狀況正常才會允許入廠。至於湖北藉員工返家過年，因當地封城，員工被管制無法出來，工廠所在地政府暫時也不允許他們入境，但所幸南亞僱用的湖北藉員工不多。（編輯：林淑媛）1090209

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