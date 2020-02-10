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林智勝重回50萬俱樂部 周思齊遭減薪10萬

最新更新：2020/02/10 18:46
中職中信兄弟隊10日公布第一階段調薪結果，新任隊長林智勝（前）月薪新台幣52萬元，重回「50萬俱樂部」。（中央社檔案照片）
中職中信兄弟隊10日公布第一階段調薪結果，新任隊長林智勝（前）月薪新台幣52萬元，重回「50萬俱樂部」。（中央社檔案照片）

（中央記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今天公布第一階段調薪結果，新任隊長林智勝重回「50萬俱樂部」、月薪新台幣52萬元，周思齊月薪則從55萬元減至45萬元，鄭凱文獲加薪8萬元，新球季月薪58萬元。

兄弟隊公布新球季合約，投手部分，鄭凱文由原本月薪50萬元加至58萬元，從自主培訓球員身分出發，努力拚出好成績的廖乙忠，月薪從7萬元調升至16萬元，牛棚主力官大元加薪、新球季月薪20萬元，謝榮豪月薪由14.5萬元調升至18萬元。

投手陳柏豪加薪3萬元、新球季月薪12萬元，楊志龍加薪3萬元、月薪17萬元，黃恩賜加薪3萬元、月薪13萬元，蔡齊哲加薪至12萬元，王凱程、吳哲源各加薪1萬元，新球季月薪分別為13萬元及12萬元；陳琥遭減薪3萬元，新球季月薪12萬元。

野手部分，林智勝獲加薪12萬元，新球季加入「50萬俱樂部」、月薪52萬元，周思齊則退出「50萬俱樂部」，月薪由原本55萬元減至45萬元。

陳子豪加薪7萬元、月薪37萬元，王威晨加薪10萬元、月薪32萬元，吳東融月薪由原本12.5萬元調升至20萬元，岳東華加薪8萬元、月薪20萬元，蘇緯達、林書逸都獲加薪，兩人新球季月薪皆為15萬元。

許基宏被扣薪，新球季月薪由20萬元減為18.5萬元；王勝偉、張志豪、詹子賢等人，尚未談約完成。

捕手部分，黃鈞聲月薪由17萬元調升至22萬元，高宇杰及林明杰分別由月薪10萬元調升至16萬元及12萬元。（編輯：管中維）1090210

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