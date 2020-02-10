台企復工腳步各異 台積電順利鴻海深圳待審批

台灣企業在中國各省市工廠復工情況依地方政策及疫情有所不同。晶圓代工廠台積電、聯電維持排班生產，鴻海因配合各地政府防疫要求，鄭州廠獲准復工，並爭取深圳廠復工。圖為富士康鄭州廠區。（中新社提供）

（中央社記者張建中台北10日電）武漢肺炎疫情持續延燒，台灣企業在大陸各省市工廠復工情況依地方政策及疫情有所不同。晶圓代工廠台積電、聯電維持排班生產，蘋果概念股玉晶光在10日凌晨即運轉復工；鴻海因配合各地政府防疫要求，鄭州廠獲准復工，並爭取深圳廠復工。

武漢肺炎疫情蔓延，各界關注企業在中國大陸的工廠復工情況，產業鏈是否面臨斷鏈危機。綜合台灣廠商資訊，廠商復工狀況不盡相同，同一企業位於各地的廠區復工情況也不同。

台積電位於上海松江的8吋廠及南京12吋廠，都按照原訂計畫，配合中國政府防疫法規於今天復工；聯電則因部分城市封城與人員自主隔離規定影響，蘇州和艦及廈門聯芯的人力尚未完全重返工作崗位。

所幸半導體晶圓廠營運生產與一般系統組裝廠不同，晶圓廠是採24小時生產，一年僅會安排1至2天進行歲修，進行設備維護保養，其餘時間生產皆不間斷；若產能吃緊，還可能延後歲修，全年無休趕工生產。

因應無線通訊及電腦週邊市場需求強勁，聯電大陸晶圓廠在春節期間，生產線都排班生產，輪班人員也都留在廠區內，因此生產並不受影響，包含和艦與聯芯在內，聯電第1季平均產能利用率將維持9成水準。

蘋果（Apple）iPhone鏡頭供應商玉晶光的廈門廠10日凌晨順利復工，客戶訂單並沒有任何變化，因第1季是淡季，影響有限，預期首季營收可望較去年同期成長。

蘋果iPhone代工廠鴻海的鄭州廠獲准復工，據路透社報導，鴻海仍在爭取深圳廠復工。鴻海表示，大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工；每個廠區復工過程嚴格要求合法合規，強調以員工安全為最高原則。

筆記型電腦代工廠方面，英業達大陸廠區今天復工，只是仍有部分員工需要進行隔離管制，目前產能還沒有辦法全開。廣達在中國大陸廠各地廠區復工狀況則不盡相同，仍需配合各地方政府規定進行，員工回廠狀況也待統計。

散熱模組廠復工情況也有差異，雙鴻廣州及合肥廠今天已復工，重慶廠及昆山廠分別預計在2月17日及20日復工。

泰碩蘇州及東莞廠目前已陸續復工，由於過年前就安排大年初三開始加班，留守的人力約有2成左右，今天陸續復工估計約5至6成。不過由於原料庫存約僅2週，後續供料能否順利仍待觀察。

面板廠群創寧波、佛山、上海廠區今天開始復工，南京廠區向地方政府申請復工中；友達大陸廠因未停工，並無影響。

因武漢是中國面板生產重鎮之一，中國大陸面板廠京東方、華星光電、天馬在武漢都有設廠，市場看好陸廠因武漢肺炎疫情影響出貨，使得台廠可望受惠，獲得不錯的轉單效應。

其他包括民生相關的食品廠方面，統一在大陸各省市設有超過30個廠區，截至今天，絕大部分工廠均已復工；部分尚未復工的廠，也因春節前已提高備貨，加上鄰近工廠相互支應，目前尚無缺貨問題。

味全位於杭州的冷藏乳品、飲料廠及嬰幼兒奶粉廠，還有生產果汁、酸奶的廣州廠都已復工；其餘生產果汁、酸奶、稀釋醱酵乳為主的廊坊廠則預計在2月15日復工。（編輯：張良知）1090210