朱立倫籲世衛恢復台灣觀察員 承認中對台無管轄權

（中央社記者余祥台北11日電）前國民黨主席朱立倫投書外媒「外交家（The Diplomat）」，呼籲北京當局停止採用政治手段，將台灣排除在世衛組織的參與之外；他並主張，世界衛生組織（WHO）應立即恢復台灣觀察員地位，並承認中國對台灣沒有管轄權與治理權。

他投書指出，台灣從2009年起被授予世衛觀察員地位，但因北京反對而終止；他呼籲WHO承認中國對台灣沒有管轄權與治理權。同時，世界衛生組織不僅應授予台灣會員資格，而且應消除不能反映現實的內部規則－在與台灣有關的事務上受制於北京當局。

朱立倫呼籲北京當局停止採用政治手段，將台灣排除在世衛組織的參與之外，讓政治爭端阻礙民生問題不明智，也是錯誤和不公正的，同時損害台灣與中國大陸人與人之間的關係；他也呼籲，世界衛生組織應立即恢復台灣觀察員地位，並承認中國對台灣沒有管轄權與治理權。

朱立倫說，世界正面臨嚴峻的新冠病毒（武漢肺炎）疫情，世界各地的醫學專家和政府機構正在共同努力，阻止致命病毒的傳播，但不幸的是，台灣卻被排除在世衛組織之外，只要台灣不在世衛組織之內，不僅台灣人民的健康將面臨風險，全世界在醫療技術、疫情防堵上，也面臨重大損失。

他指出，根據 CEOWORLD雜誌醫療保健指數（Health Care Index）的排名，台灣擁有全球最好的醫療體系，排名世界第一，台灣的健康保險系統和電子病歷系統，都讓訪問台灣的全球公衛醫療官員及專家學者驚艷。

他表示，世衛組織在新冠病毒爆發期間，仍將台灣排除在外，是極為不智的。台灣有兩個主要的理由加入WHO，其一，因為不是WHO成員，將沒辦法獲知各種突發的最新疫情訊息。若不能快速、準確的交換訊息，可能會產生防疫漏洞，對台灣跟全世界都造成極大的風險。同時，也是對台灣健康醫療人權的侵害。

其二，台灣可以為國際社會做出巨大的貢獻。在2002至2003年間，SARS爆發期間，台灣所累積的深厚防疫經驗，也是全球醫學知識的領導者。況且，台灣地理位置上緊鄰疫情爆發地中國大陸，有任何緊急情況，台灣都是防治的第一線，更可能是疫情擴散第一線的受害者。

朱立倫嚴正呼籲北京當局停止採用政治手段，將台灣排除在世衛組織的參與之外，讓政治爭端阻礙民生問題不明智，也是錯誤和不公正的，同時損害台灣與中國大陸人與人之間的關係。

朱立倫說，世衛組織應該秉著人道精神，揚棄政治考量，思考對世界有益的作為。（編輯：鄭雪文）1090211