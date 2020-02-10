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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情7/100

總統：政治不該凌駕健康權利 爭取實質參與WHO[影]

最新更新：2020/02/10 19:29
總統蔡英文10日表示，世衛組織關於武漢肺炎的專家會議，台灣將以線上的方式參與，也會持續爭取實質的參與，希望WHO不要因為政治因素排除台灣。（中央社檔案照片）
總統蔡英文10日表示，世衛組織關於武漢肺炎的專家會議，台灣將以線上的方式參與，也會持續爭取實質的參與，希望WHO不要因為政治因素排除台灣。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天說，世界衛生組織（WHO）關於武漢肺炎的專家會議，台灣將以線上的方式參與，「我們也會持續爭取實質的參與」，希望WHO不要因為政治因素排除台灣；讓台灣參與，發揮台灣的專業，為世界盡一分心力。（延伸閱讀：WHO武漢肺炎論壇 台灣專家將以Taipei名義參加

防疫資訊

世界衛生組織2月11日至12日將邀全球400名專家舉辦論壇，聚焦有關新型冠狀病毒（武漢肺炎）的新藥、疫苗技術研發，WHO透露，屆時台灣將會以「線上」方式參加，疾病管制署積極爭取能現場參與會議，預計今天就會定案。

蔡總統今天透過臉書分享網紅「阿滴英文」訴求台灣參與WHO的影片，她感謝「阿滴英文」利用網路社群的影響力，錄了這段影片，向世界喊話，跟政府一起努力；她說，爭取參與WHO是台灣全體人民的期盼，請大家一起幫忙，轉發這部影片，把台灣人的聲音傳達給全世界。

蔡總統提到，全球防疫網絡不該有破口，政治因素不該凌駕健康權利。

她說，世界衛生組織關於武漢肺炎的專家會議，台灣將以線上的方式參與，「我們也會持續爭取實質的參與」，希望WHO不要因為政治因素排除台灣。讓台灣參與，發揮台灣的專業，為世界盡一分心力。

此外，蔡總統特別謝謝友邦以及理念相近的國家，如美國、日本、英國、澳洲、紐西蘭、比利時以及德國代表的27個歐盟國家，在WHO執委會中為台灣發聲。（編輯：郭萍英）1090210

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