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英特爾跟進不參加MWC 考量武漢肺炎疫情

最新更新：2020/02/11 22:11
因武漢肺炎疫情蔓延，全球晶片大廠英特爾（Intel）宣布，退出今年的全球行動通訊大會（MWC）。（圖取自facebook.com/IntelTaiwan）
因武漢肺炎疫情蔓延，全球晶片大廠英特爾（Intel）宣布，退出今年的全球行動通訊大會（MWC）。（圖取自facebook.com/IntelTaiwan）

（中央社記者張建中新竹11日電）武漢肺炎疫情延燒，全球晶片大廠英特爾（Intel）宣布，退出今年的全球行動通訊大會（MWC）。

全球行動通訊大會是電信業的年度盛事，每年均吸引2000家全球晶片、手機、電信設備廠商齊聚巴塞隆納，大秀最新產品。

今年的全球行動通訊大會將於24日登場，因武漢肺炎疫情蔓延，基於員工與客戶的健康及安全考量，已有美國亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、韓國LG電子、 瑞典愛立信（Ericsson）、日本NTT DoCoMo及索尼（Sony）等多家大廠決定退出今年的全球行動通訊大會。

國內手機晶片廠聯發科、電信業者中華電信及遠傳也都跟進退出今年全球行動通訊大會。

英特爾聲明，為保障所有員工和合作夥伴的安全，基於謹慎考慮，將退出今年的全球行動通訊大會。感謝GSMA的理解，並期待參加並支持未來的全球行動通訊大會活動。（編輯：張均懋）1090211

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