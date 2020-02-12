蘋概三王帶頭衝 台股漲逾百點季線在望

投資人對中國武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊疑慮降低，加上美股標準普爾和那斯達克指數再創歷史新高，12日台股盤中上漲逾百點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北12日電）投資人對中國武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊疑慮降低，加上美股標準普爾和那斯達克指數再創歷史新高，蘋概三王台積電、大立光、鴻海表態，帶動台股盤中上漲逾百點，強攻季線11772點。

截至10時38分，加權股價指數上漲103.85點，為11767.89點，成交值新台幣768億元，在電子權值股帶動下，指數盤中越過前高11749點，近期略見萎縮的量能也明顯增溫。分析師估計，今天成交值有機會超過1500億元，加上指數收復1月30日長黑的一半，台股技術面轉危為安。

台積電來到335元，漲幅1.06%。鴻海來到84.2元，上漲1.57%。大立光漲至4780元，上漲1.92%。

分析師表示，雖然武漢肺炎疫情對全球經濟造成衝擊，但中國大陸傳染病學專家鍾南山估計疫情2月即會達到高峰，可能4月結束，讓投資人緊張情緒紓解，後續除非疫情出現爆發性擴張，不然行情受到影響的程度可望逐漸淡化。

分析師指出，外資近期在台股態度中性偏多，加上台積電、鴻海公布的1月營收符合或甚至優於市場預期，且市場多已反應2月營收受到疫情影響程度，短線股價震盪可望趨於平緩，由於市場資金環境依舊相當寬鬆，今年透明度高、成長性強的產業仍將成為資金青睞的標的。

法人指出，台股在農曆春節後急殺，對清洗籌碼面浮額有正面意義，短線融資餘額減少約140億元，若今天可站上季線，短線有機會挑戰1月30日長黑高點11933點，不過，12000點具有強大解套賣壓，對多頭將是不小考驗。（編輯：楊玫寧）1090212