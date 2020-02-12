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罷韓二階連署達法定門檻 公民團體續拚30萬份

最新更新：2020/02/12 12:35
公民團體罷免高雄市長韓國瑜二階連署有23萬753份，已達法定連署罷免門檻。圖為「光復高雄」罷韓總部志工協助民眾填寫連署書。（中央社檔案照片）
公民團體罷免高雄市長韓國瑜二階連署有23萬753份，已達法定連署罷免門檻。圖為「光復高雄」罷韓總部志工協助民眾填寫連署書。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄12日電）公民團體罷免高雄市長韓國瑜二階連署有23萬753份，已達法定連署罷免門檻，罷韓提案法定領銜人陳冠榮指出，擔心連署格式受刁難仍要再接再厲，衝刺連署於16日達到30萬份。

對於公民團體的擔憂，高雄市選委會總幹事袁德明表示，選委會依照選舉罷免法相關規定秉公處理，沒有偏頗，絕無公民團體指稱的刁難。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天一早在三多、國泰路口向過往的人車宣傳罷韓連署，鼓勵民眾把握連署時間，於16日前一起衝刺連署份數達到30萬份，讓自己也成為寫歷史的一份子。

高雄市有約228萬公民數，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署，也就是要有逾22萬8000份以上的選民簽署。陳冠榮宣布統計連署書已有23萬753份，已達到法定連署門檻。

不過，他說因為考量連署書有格式的狀況，也可能會被韓市府刁難，盼民眾再衝高連署份數，確保罷免案成立。

尹立呼籲民眾把握機會踴躍簽署罷韓連署，才能在16日達到30萬份罷韓連署目標。他說，公民團體面對的是個沒有分際而且有很多政治操作的市府、選委會也有可能行政不中立，所以要衝高連署份數。

他批評韓國瑜是無心市政，很多政策都是唬爛、說大話，例如多功能經貿園區「特貿三」招商案，韓國瑜多次對外說有很多人及外資看好高雄，有心投資高雄，但是結果卻破功。

尹立指出，雖然努力推罷韓，但是距離罷免成功還有數個月時間，要韓國瑜當一天和尚敲一天鐘，務實做好市政。

衝刺罷韓連署書達30萬份，張博洋表示，志工從早上站路口到晚上跑夜市等，密集宣傳罷韓，呼籲民眾連署，也一起創造一個讓市民有重新選擇一名更適合市長人選的機會。

依據選罷法規定，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

公民團體預計在3月中旬向選委會遞交罷韓連署書，盼4月底通過選委會二階查核罷韓案成立、6月底舉辦罷免投票。（編輯：謝雅竹）1090212

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