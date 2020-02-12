邱太三疑涉關說案 監察院2度未通過彈劾

（中央社記者顧荃台北12日電）前法務部長、前國安會諮詢委員邱太三疑涉關說壢新醫院逃漏稅案，監察院2次皆未通過彈劾案，但認為違失情節重大且明確，送國安會參處；監院並針對公訴實務法制不足糾正法務部。

監察院2度彈劾未過關，依規定，不得再對同一人、同一案由提彈劾。

桃園地檢署起訴壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，邱太三遭指在法院審理期間，為此案關說前桃園地檢署檢察長彭坤業，彭指示公訴檢察官促成認罪協商。事發後，彭坤業改調台灣高等檢察署主任檢察官，邱太三則請辭國安會諮委。監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠申請自動調查。

監察院下午召開記者會說明此案，監院調查報告指出，聯新國際醫院（原壢新醫院）院長張煥禎因違反稅捐稽徵法遭提起公訴，希望認罪協商，並與公訴檢察官做了3次非正式溝通。張去年3月11日與邱太三茶敘時，要求邱協助處理；邱太三去年3月18日當面告知彭坤業此案，彭19日立即指示所屬應繼續協商不要中斷。

監院去年11月5日第一次提案彈劾邱太三與彭坤業，審查委員同意與不同意比例為3：10，未通過彈劾；今年2月11日第二次彈劾邱太三與彭坤業，邱太三部分為全部不同意，彭坤業為1人同意、8人不同意，兩次彈劾案皆未通過。

不過監院調查報告也指出，邱太三沒有依據法定陳情方式辦理，或將檯面下事項予以揭露，不合於行政程序法等相關法令，「也似屬於涉及『關說』的典型行為」，依據公懲會向來看法，是違反公務員服務法相關規定；邱太三未依法令且行事欠缺謹慎，損傷國安會諮詢委員的職務名譽，引致社會質疑司法公信力，其「違失情節重大且明確」，送請國安會參處。

在彭坤業的部分，監院調查報告表示，當時彭坤業就邱太三對於具體個案的關說，正確作法是向桃園地檢署政風室先登錄關說，彭坤業基於檢察長職權，雖仍可以依據檢察一體原則，指示檢察官繼續進行協商程序，但是法官法規定，對於該項指揮監督命令一定要採用書面並且附理由。

調查報告指出，彭坤業並未依此規定辦理，違反法官法第92條與公務員廉政倫理規範，違失事證明確，而且情節重大，送請法務部依據法官法進行司法行政的職務監督。

林雅鋒說明，彈劾案審查程序是由調查監委先做說明與解說，在調查監委退席後，其他監委進行討論跟審查程序，她很遺憾沒有辦法說服其他監委同意此案是關說。

林雅鋒表示，在彈劾會中，有監委認為檢察官是行政官，上司的一些提點要求，哪裡能夠跟「關說」劃上等號；且因司法機關，大家是法律人，有些提點不必講得太清楚，在沒有辦法把情節敘述得非常明顯下，無法說服大部分監委贊成彈劾。

王美玉說，雖然彈劾案未過，尊重接受監察院體制，但不代表邱太三與彭坤業沒有重大疏失，例如當年黃世銘案也沒有通過彈劾，但在法院判決上是有罪。

王美玉指出，彈劾會的爭議焦點，是認為此舉到底是「關心」還是「關說」，兩者的分界在哪裡；從事件時間發展的如此緊密，並非巧合，她傾向認定「關說」。

高涌誠表示，很多審查委員是認為在該案的轉達過程中，彭坤業沒講張煥禎有什麼要求，只指示繼續協商，但檢察官後續也可以撤回協商；但他認為對司法案件應採高標準，不是說對被告沒有優惠就不是關說，任何高層介入都應該留下書面。

林雅鋒說，法官法已經施行長達8年之久，但檢察長依據法官法第92條以書面方式下達命令的案例，至今僅10件，法律形同具文，法務部應該思考如何改善此一困境。

另外，監院指出，公訴實務上，常以「審判外非正式協商會議」的名目，進行與被告、辯護人的洽商方式，但此做法的現行法制規範有所不足，各地檢署就協商程序作法不一，調查報告就此執行面所造成的違失部分，糾正法務部。

邱太三接受電訪指出，感謝還他清白，他並非關說或關心個案；彭坤業對此回應，「感謝監院還我公道」。（編輯：紀淑芳）1090212

涉關說案遭彈劾未通過 邱太三：監察院已還清白

（中央社記者劉世怡台北12日電）前法務部長邱太三遭指為壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，關說前桃園地檢署檢察長彭坤業，監察院昨天未通過彈劾。邱太三今天聲明，他是轉知陳情、絕無關說，監察院已還他清白。

此案去年經媒體披露後，監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠申請自動調查；去年召開第一次彈劾會，昨天召開第二次，皆未通過彈劾邱太三。

邱太三今天發布聲明表示，經過兩次調查報告審查會，肯定多數監察委員對事實的爬梳，非由少數監委自由心證指摘認定。

聲明指出，整件事從頭到尾只有陳述性質，完全沒有介入個案請求，更沒有違背法令。從頭到尾，他都沒有對彭坤業提出任何影響辦案方向的請求，甚至也沒有詢問追蹤後續處理情形，這些事實都可從相關人的證詞中得知。

聲明表示，陳述此事在意的是司法形象與威信是否能獲得人民信賴，以及司法機關在司法訴訟制定是否造成人民疑慮無所適從，機制上是否有精進之處。

聲明提及，三名監委所提調查報告的彈劾案，歷經兩次監院審查會，分別以懸殊票數，通過不彈劾，證明多數監委都認同他從頭到尾都是轉知陳情民怨、絕無關說。

聲明指出，監察院已還他清白，至於少數監委的個人心證推論報告，投票結果已經證明沒有說服力，也不值一駁。（編輯：戴光育）1090212