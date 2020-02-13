獨家／避免5G標金再墊高 電信業頻位協商露曙光

電信業爭取5G第二階段頻譜位置，有望在21日競標前達成協商。消息指出，業者對不再墊高標金很有共識。（中央社）

（中央社記者江明晏台北13日電）電信業爭取5G第二階段頻譜位置，有望在2月21日競標前達成協商。消息指出，業者對不再墊高標金很有共識，目前已初步完成技術問題及多版本的討論；但台灣之星頻譜位置因涉及商業競爭，對協商完成還存在變數。

在疫情升溫之際，5G第二階段頻譜位置競標前的業者協商，仍在如火如荼地進行。

消息來源指出，電信業者對達成協商、不再墊高標金都十分有共識，目前業者已初步完成對技術問題的討論，但台灣之星位置該落在哪裡，因涉及商業競爭，仍對此次協商是否完成投下變數。就整體而言，4家業者均持續朝向完成協商的方向進行，有很高的機率不必再進行位置競標。

台灣5G第一階段頻寬數量競標於1月16日落幕，總標金達新台幣1380.81億元的天價，熱門頻段3.5GHz標金1364.33億元，單位取得價值創全球紀錄。第二階段頻譜位置競標將在2月21日進行，如果在2月21日之前業者完成協商，將不進行位置競標。

在3.5GHz部分，中華電獲得90MHz頻寬，遠傳獲得80MHz，台灣大哥大拿60MHz，台灣之星則獲得40MHz，亞太電信則在3.5GHz退出。

消息來源對中央社記者表示，4大業者對3.5GHz頻譜位置組合討論，已從24種版本收斂到6至7種版本，初步克服技術問題；但台灣之星位置該落在哪裡，成為目前討論重點。

由於這次釋出270MHz的3.5GHz頻譜中，有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，中段是最好、最乾淨頻段，市場原先認為，完全協商成功有難度，恐會再掀一波銀彈競爭。

業界人士說，現階段業者初步克服技術問題的討論，包括國家通訊傳播委員會（NCC）已針對「魚尾」的衛星干擾釋疑，以及電信三雄對應「二次諧波」問題，避免1800MHz干擾的位置點大概都有抓出來，台灣之星因為沒有1800MHz，因此位置相對彈性。

非圈內的電信專家初估，要達成協商，遠傳電信應會落在「魚頭」位置，中華電信則是「魚肚」，而台灣大哥大是否要「魚尾」還存在變數，但干擾衛星問題有機會在5月1日前就可排除；而台灣之星要落在哪塊位置頻段，因涉及商業競爭，也還在討論。

市場分析，若與台灣之星40MHz的頻段相連，對競爭對手將是威脅，就看電信三雄各自的盤算與退讓；但有業者透露，這次會放下盤算，以達成協商為最大優先前提。

業界人士分析3.5GHz頻譜位置，「魚頭」位置為3.3GHz至3.4GHz，有設備尚未成熟的疑慮，但諾基亞、愛立信或三星支援此頻段的設備，陸續會在今年第2季前到位，因此相關疑慮可解除。

「魚肚」為3.4GHz至3.5GHz，是市場認為最乾淨的精華頻段；「魚尾」為3.5GHz至3.57GHz，由於清頻之後，鄰近衛星業者的使用頻段3.57GHz至3.61GHz，市場因此擔心「魚尾」容易有干擾；但消息指出，NCC已釋疑要協助量測調處，且是5G對衛星產生干擾，相關影響都會在5月1日前排除。（編輯：張良知）1090213