內政部3/16起試辦 首次申請護照戶政事務所辦到好

自3月16日起，首次申請護照的民眾，可就近到桃園市等6縣市指定戶政事務所。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北26日電）為提供民眾更便利的服務，內政部戶政司長張琬宜今天表示，自3月16日起，試辦首次申請護照的民眾，可就近到桃園市等6縣市指定戶政事務所，同時完成人別確認、申辦護照、註冊自動通關等服務，約8個工作天可收到護照。

張琬宜上午在出席內政部例行記者會時表示，現行首次申辦護照的民眾，若無法親自至外交部領事事務局或4個辦事處申辦，也要先至戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親友代為洽辦。若要申請自動通關，也必須親自到移民署據點、領務局或機場申辦。

張琬宜表示，為提供民眾更便利的服務，內政部與領務局及移民署合作，推出一站式服務，讓民眾可在戶政事務所辦理人別確認後，同時完成護照及自動通關的申辦作業，民眾只要拿繳費單至超商、郵局、農漁會等處繳交後，領務局即予審核及製發護照，約8個工作天，民眾即可到原申辦的戶所領取護照，或付郵資後直接寄到指定地址。

張琬宜指出，首次申請護照及註冊自動通關一站式服務，將於3月16日起，分別由桃園市、雲林縣全部戶所，以及台中市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣所轄特定的戶政事務所先行試辦，將視試辦情形，擇期全國正式上線，預計4月、5月就會有結果。

對於未來是否會推動在戶所就能換發新護照，張琬宜表示，目前換發護照業務的權責機關還是領務局，未來內政部會持續跟領務局討論。因為當初是戶所接受領務局委託，針對首次申請護照的民眾進行人別確認，畢竟換發護照並非戶所的業務本質。（編輯：紀淑芳）1090226