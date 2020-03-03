性侵假釋犯破壞電子腳鐐逃逸 警方高雄逮捕帶回偵訊

涉強盜、性侵判無期徒刑獲假釋的花蓮男子歐力源，2日破壞電子腳鐐逃離住處，3日中午現蹤高雄、屏東地區，隨後沿國道一號北上，警方循ETC、沿線監控點畫面等，正積極追緝歐男。圖為歐男所駕駛車輛。（花蓮地檢署提供）中央社記者李先鳳傳真 109年3月3日

（中央社記者陳朝福高雄3日電）涉強盜、性侵判無期徒刑獲假釋的花蓮男子歐力源，昨晚破壞電子腳鐐逃離住處，今天中午現蹤高雄、屏東等地，台北和花蓮及高雄警方下午循線在岡山、燕巢交界處遭逮，帶回偵訊。

53歲的歐力源涉犯懲治盜匪條例等罪遭判無期徒刑，2017年獲假釋，但由於被評估再犯機率高，因此實施科技設備監控，每晚10時到翌日上午5時多不得離家外出。但昨晚9時55分發現電子腳鐐出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，地檢署觀護人並會同員警前往歐男住家查看，發現電子腳鐐遭破壞。（編輯：孫承武）1090303

假釋男破壞電子腳鐐 逃至北市還涉搶奪

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子昨天晚間破壞電子腳鐐逃離住處，今天凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌。

花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子（圖）2日晚間破壞電子腳鐐逃離住處，3日凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌；花蓮地檢署表示，已對歐男發布通緝，並呼籲社會大眾注意個人安全，若有發現可疑人士，請立即與警察機關聯繫。（花蓮地檢署提供）中央社記者李先鳳傳真 109年3月3日

花蓮地方檢察署表示，受保護管束人歐力源（53歲）因懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，於民國106年8月15日假釋出監並付保護管束，因有高度再犯風險，同日對歐姓男子實施科技設備監控（俗稱電子腳鐐），並命晚間10時起至翌日上午5時許不得離家外出（俗稱宵禁），其餘時間仍可離家，但全程均有科技設備監控行跡。

昨天晚間9時許，地檢署發現科技設備出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，由花蓮地檢署觀護人會同警方前往歐男住家查看，發現電子腳鐐已被破壞，且歐男已逃離住處。

檢察官立即以歐男涉犯毀損公物等罪嫌立案偵辦，開立拘票囑警全力追捕。由於歐男並未攜帶行動電話逃逸，無法精準定位，今天凌晨2時許在北市大同區另犯搶奪罪嫌。

檢方指出，歐力源民國86年4月17日凌晨4時50分開計程車在台北市內湖區持刀搶劫並性侵女乘客，當時以「懲治盜匪條例」搶劫且強姦罪判無期徒刑。87年6月送監執行，在106年7月28日核准假釋並付保護管束，需佩戴電子腳鐐。（編輯：李亨山）1090303