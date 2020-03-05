防武漢肺炎 徐國勇：暫停全國性酒測 停用酒測棒

（中央社記者陳俊華台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇今天說，全國性酒測已經暫時取消，但地區性的酒測有時候需要還是會做；至於酒測棒因為擔心容易會傳染，已經不使用，酒測器則使用單獨的吹嘴。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案。

時代力量立委陳椒華質詢時指出，警察檢驗酒測時，民眾吹氣時都會噴到員警的手，讓員警很害怕，她問，酒測值勤勤務是否有發放防護設備、手套等，及是否有相關訓練。

徐國勇表示，現在酒測的偵測棒已經不使用，因為怕容易會有一些傳染，酒測器也都會有單獨的吹嘴，這些都有在注意；另外，全國性酒測也暫時取消，但地區性的有時候需要還是會做，但全國性的已經取消。（編輯：蘇龍麒）1090305