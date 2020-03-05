蔡阿嘎夫妻遭襲逮兩嫌 疑網路口角糾紛

YouTuber蔡阿嘎夫妻（圖）3日騎車停等紅燈突遭不明黑衣男持鐵鎚打傷，警方調閱監視器畫面以車追人，5日下午在新北市林口查獲陳男和董男。（圖取自蔡阿嘎 YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者黃麗芸台北5日電）YouTuber蔡阿嘎夫妻3日騎車停等紅燈突遭不明黑衣男持鐵鎚打傷。警方調閱監視器畫面以車追人，今天下午在新北市林口查獲陳男和董男，肇因疑為網路口角糾紛，全案依傷害罪送辦。

蔡阿嘎3日下午4時許騎車載孕妻「二伯」行經北市北投區明德路一帶時，兩人停等紅燈之際，突然遭一名身著黑衣、戴口罩的不明男子持鐵鎚攻擊，兩夫妻立即跳車閃躲，但仍造成蔡阿嘎膝蓋和手部挫傷，「二伯」則有劇烈宮縮，兩人送醫檢查治療後均無礙，但不清楚為何遭攻擊。

台北市警察局北投分局獲報後，立即調閱監視器畫面調查，發現黑衣男子犯案後隨即徒步逃離現場，隨後再由一名共犯男子騎車協助接應。

另還發現黑衣男子和一名共犯在事發前兩天，兩人就先行騎機車到案發現場一帶勘查。

警方積極透過以車追人方式，於今天下午近5時許在新北市林口區中山路一家汽機車改裝廠，分別查獲35歲共犯董男和25歲主嫌陳男，兩人均為廠內員工，現場也起獲犯案用的鐵鎚。

兩人到案後坦承不諱，陳男供稱是因去年和蔡阿嘎在網路上起過口角，所以才懷恨報復，但仍有待警方再查證釐清，全案詢後依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090305