更多編輯台推薦新聞：
因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
伊朗人恐慌看到華人就掩口鼻 拋棄式手套抗肺炎
首頁 / 重點新聞

蔡阿嘎夫妻遭襲逮兩嫌 疑網路口角糾紛

最新更新：2020/03/05 21:18
YouTuber蔡阿嘎夫妻（圖）3日騎車停等紅燈突遭不明黑衣男持鐵鎚打傷，警方調閱監視器畫面以車追人，5日下午在新北市林口查獲陳男和董男。（圖取自蔡阿嘎 YouTube頻道網頁youtube.com）
YouTuber蔡阿嘎夫妻（圖）3日騎車停等紅燈突遭不明黑衣男持鐵鎚打傷，警方調閱監視器畫面以車追人，5日下午在新北市林口查獲陳男和董男。（圖取自蔡阿嘎 YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者黃麗芸台北5日電）YouTuber蔡阿嘎夫妻3日騎車停等紅燈突遭不明黑衣男持鐵鎚打傷。警方調閱監視器畫面以車追人，今天下午在新北市林口查獲陳男和董男，肇因疑為網路口角糾紛，全案依傷害罪送辦。

蔡阿嘎3日下午4時許騎車載孕妻「二伯」行經北市北投區明德路一帶時，兩人停等紅燈之際，突然遭一名身著黑衣、戴口罩的不明男子持鐵鎚攻擊，兩夫妻立即跳車閃躲，但仍造成蔡阿嘎膝蓋和手部挫傷，「二伯」則有劇烈宮縮，兩人送醫檢查治療後均無礙，但不清楚為何遭攻擊。

台北市警察局北投分局獲報後，立即調閱監視器畫面調查，發現黑衣男子犯案後隨即徒步逃離現場，隨後再由一名共犯男子騎車協助接應。

另還發現黑衣男子和一名共犯在事發前兩天，兩人就先行騎機車到案發現場一帶勘查。

警方積極透過以車追人方式，於今天下午近5時許在新北市林口區中山路一家汽機車改裝廠，分別查獲35歲共犯董男和25歲主嫌陳男，兩人均為廠內員工，現場也起獲犯案用的鐵鎚。

兩人到案後坦承不諱，陳男供稱是因去年和蔡阿嘎在網路上起過口角，所以才懷恨報復，但仍有待警方再查證釐清，全案詢後依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090305

延伸閱讀
影片／蔡阿嘎夫妻停等紅燈遭襲 黑衣男持鋁棒毆打蔡阿嘎獲本土語言傑出貢獻獎 盼說台語成榮耀網紅蔡阿嘎受邀遊嘉義宣傳 市府盼再掀觀光熱潮
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報