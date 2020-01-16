網紅蔡阿嘎受邀遊嘉義宣傳 市府盼再掀觀光熱潮[影]

知名網紅蔡阿嘎（左）帶著老婆二伯（右）體驗及品嚐嘉義市私密景點與美食，15日將拍攝的影片PO上粉絲專頁，12小時內達24萬觀看人次。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 109年1月16日

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）知名網紅蔡阿嘎再度帶著太太（二伯）體驗及品嘗嘉義市私密景點與美食，並將影片PO上粉絲專頁，12小時內湧入24萬觀看人次。市府也希望藉蔡阿嘎另類宣傳，再掀觀光旅遊熱潮。

嘉義市政府今天表示，嘉義市自去年9月起的秋冬旅遊專案，已向交通部觀光局申請第6波補助，累計經費達新台幣1億2000萬元補助，預估今年1月底可望申請第7波補助。

市府指出，近幾年來民眾習慣透過網路搜尋各式在地特色小吃及旅遊景點，因此，希望借重出身嘉義的網紅蔡阿嘎另類宣傳，再衝高嘉義市觀光旅遊熱潮。

蔡阿嘎日前帶著太太體驗及品嘗嘉義市巷弄小道間的私密景點與美食，並拍成影片；2人前往嘉義市必逛的文化路夜市時，還引起一陣騷動，民眾紛紛要求合照。

蔡阿嘎影片昨天晚上6時上架後，粉絲留言踴躍，且在12小時內湧入24萬人次觀看。蔡阿嘎認為，嘉義市是一個值得慢活體驗、充滿人情味的城市，希望能介紹更多嘉義市的美好。

市長黃敏惠表示，日前在勇媽臉書（Bookface）只是露出一下蔡阿嘎與太太背影照片，就引來粉絲的熱烈回應與關注，顯見嘉義人非常熱情。

市府表示，蔡阿嘎經營的臉書粉絲專頁已超過180萬人訂閱，YouTube頻道更是超越200萬人，被網友戲稱是網紅界的長青樹。（編輯：洪學廣）1090116