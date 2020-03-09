美疫情拉警報資金大出逃 日圓狂飆衝逾3年高位

日圓兌美元9日狂飆，甚至觸及101元，逾3年的高位。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北9日電）武漢肺炎的疫情野火燒至歐美，動搖美元避險地位，美元指數一度跌破95，資金大舉撤離，重新擁抱日圓，日圓兌美元狂飆，甚至觸及101元，逾3年的高位。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，直至2月，主要仍於亞洲地區蔓延，匯銀人士指出，當時亞洲股匯市率先受到衝擊，日本更因疫情連環爆，日圓避險光環一度失色，歐美則有「看熱鬧」的意味，且美國經濟穩健，當時美元獨強，美元指數直逼100。

如今情勢逆轉，歐美地區陸續淪陷，美國武漢肺炎確診病例飆破500例，有30州「中鏢」、8州進入緊急狀態；義大利民防保護局8日表示，境內武漢肺炎確診數暴增1492例、死亡數大增133人，目前累計7375例確診、366人不治。

「現在所有貨幣、行情，都是跟著疫情在走」，台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，儘管2月多時，日本因郵輪「鑽石公主號」事件，遭外界質疑防疫能力不佳，動搖日圓避險地位，然而義大利、伊朗甚至美國疫情迅速蔓延，焦點移轉，日圓走勢開始回穩。

而美國聯準會（Fed）上周緊急宣布降息2碼，陳有忠指出，目前市場預期聯準會3月100%會再次降息，甚至4月可能接力再降，加上美國10年債殖利率狂瀉，市場上呈現恐慌性殺盤，原本覺得美國相對安全的想法不在，資金瘋狂流出，降息預期又加重跌幅，今天已經可以看到美元指數一度跌破95大關。

「資金要找地方停泊」，陳有忠接著表示，匯率不像股債市同步蒸發、齊漲齊跌，有人跌、其他人就漲；美元之前看好的人太多，現在聯準會降息、疫情又升溫，因而出現恐慌性拋售潮，美元走跌，日圓、歐元便相對走高，「匯市是零和遊戲」。

另一方面，陳有忠也說，以往外資會融資日圓來投資，做一些利差交易，現在市場風險高，就趕快換回日圓，也成為推動日圓走升的力道。（編輯：趙蔚蘭）1090309